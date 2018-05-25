Его обвиняют в сексуальных домогательствах

В американском Нью-Йорке полиция арестовала голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в сексуальных домогательствах.

В пятницу, 25 мая, он явился к правоохранителям с повинной, сообщает CNN.

Как сообщают в полиции, обвинения Вайнштейну выдвинуты на основании показаний двух женщин.

О том, кто именно из женщин стал потерпевшей в результате изнасилования, не сообщается.

Что касается второго обвинения, речь, вероятно, идет об актрисе Люси Эванс. Продюсер, как утверждала Эванс, принудил ее к оральному сексу во время прослушивания в 2004 году.

Отметим, что ранее Вайнштейн отрицал обвинения в сексуальных домогательствах, изнасилованиях, шантаже и запугивании пострадавших женщин.

Помимо полиции Нью-Йорка, расследованием занимаются в Лос-Анджелесе и Лондоне.

Обновление. Харви Вайнштейна полиция отпустила под залог в 1 миллион долларов.

На заседании ему предъявили обвинения в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Помимо выплаты залога, Вайнштейн обязался носить электронный браслет и не покидать пределов штата Нью-Йорк и соседнего Коннектикута.

Harvey Weinstein has agreed to pay a $1million bail and wear an electric monitoring tag after appearing in court in New York charged with several sex offences. #HeartNews pic.twitter.com/WKdQiFjkFm — Heart South News (@HeartSouthNews) 25 травня 2018 р.

Напомним, скандал с сексуальными домогательствами в отношении женщин в Голливуде начался в октябре 2017 года. Тогда было опубликовано расследование в газете The New York Times о Вайнштейне, которого обвинили в сексуальных домогательствах десятки женщин, включая известных голливудских актрис, таких как Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман и сотрудницы основанных им компаний. Некоторые говорили об изнасилованиях.

Всего около 80 женщин обвинили бывшего продюсера в насильственных действиях сексуального характера. Следствие полагает, что Вайнштейн домогался женщин в основном в гостиничных номерах, куда он их звал якобы для обсуждения будущей карьеры в кинематографе.