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Главная » Мир » СМИ узнали подробности боя военных США с ЧВК "Вагнера"

СМИ узнали подробности боя военных США с ЧВК "Вагнера"

СМИ узнали подробности боя военных США с ЧВК "Вагнера"
Фото: Trust.UA

В результате 4-часового боя погибли от 200 до 300 солдат

26.05.18 107
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Газета The New York Times узнала подробности боя, который произошел 7 февраля 2018 года в сирийском Дейр-эз-Зоре между военными США и отрядами сирийской армии и российских наемников из ЧВК "Вагнера".

По данным газеты, атака на позиции курдов и сирийских повстанцев рядом  с  нефтеперерабатывающим заводом Коноко началась около 22.30. Они были атакованы одновременно огнем из танков, артиллерии и минометов.

В результате 4-часового боя погибли от 200 до 300 солдат, напавших на контролируемый  американцами завод. Среди американцев, которых было около 40 человек, потерь не зафиксировано.

Как пишет издание, американские военные подозревали, что среди действовавших в районе вооруженных групп могут быть россияне, но военное командование РФ заверило их, что оно не контролирует отряды в данном регионе.

В течение первых 15 минут американцы пытались связаться с российской стороной, чтобы убедить их прекратить наступление. После того, как это не удалось, они некоторое время пытались остановить атаку предупредительными выстрелами. Только после этого была запрошена помощь с воздуха, и был нанесен массированный удар по наступавшим войскам.

Напомним, 7 февраля близ сирийского города Дейр-эз-Зор состоялся бой между умеренной оппозицией Сирии, которую поддерживают США, а также силами Асада, поддерживаемыми РФ, которая хотела захватить нефтеносный район. Позже появилась информация о сотнях жертв со стороны сил режима, которые представляли главным образом так называемую российскую ЧВК "Вагнера". В частности, было подтверждено, что раненых и погибших срочно перевезли спецрейсами в Москву и Санкт-Петербург. 

Официальная Москва отрицает свою причастность к этой кампании в Сирии.

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