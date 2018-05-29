Лидерство — это… Очистить океан от пластика к 2040 году

В возрасте 23 лет голландец Боян Слат получил звание "Европейский предприниматель года" на церемонии в Брюсселе, проходящей в рамках Европейского бизнес-саммита. У молодого изобретателя и предпринимателя есть одна захватывающая амбициозная цель: убрать пластик из океанов, пока это еще можно сделать, рассказывается в материале Euronews

Первая задача, которую он поставил перед своим стартапом The Ocean Cleanup — избавиться от Большого тихоокеанского мусорного пятна, самой большой океанской свалки в мире.

Слат надеется, что его инновационная, но довольно простая система к 2040 году очистит океаны от пластика на 90%.

Итак, как это работает?

Система, разработанная The Ocean Cleanup, состоит из 600-метровых U-образных плавающих барьеров, которые сгребают пластиковые отходы из моря и концентрируют их в одном месте, откуда мусор будет доставляться на берег судами-"мусоровозами".

Эти барьеры пассивны. Как объясняет Боян Слат, вода на поверхности, где находится большая часть пластика, движется быстрее, чем вода в глубине. Каждый барьер привязан линем к подводному якорю, который движется в медленной глубокой воде. Это замедляет барьер, позволяя ему собирать плавающий около поверхности пластик.

Откуда взялась идея?

Бояна Слэта посетило вдохновение, когда он в возрасте 16 лет занимался дайвингом в Греции. Обратив внимание, что пластиковых пакетов плавает больше, чем рыбы, он решил что-то сделать с этой проблемой. Первая идея пришла к нему в рамках проекта средней школы, а затем он прекратил учебу, чтобы запустить собственную компанию.

Собрать денег для столь достойного дела было непросто. Боян Слат говорит, что он обратился с просьбой о спонсорстве к примерно 300 компаниям и получил только один ответ — где говорилось, что это "ужасная идея".

Но идею удалось сделать вирусной, и пожертвования начали поступать. Это стало началом пятилетнего процесса, охватывающего сотни пробных образцов и миллионы евро пожертвований.

Первый прототип барьера продержался всего три недели в коррозионной среде Северного моря. Работа инженеров пропала, нужно было разрабатывать более стойкую версию.

От пластиковых отходов в океане страдают около 800 видов живых существ, 200 из которых относятся к исчезающим

"Океан — это ужасное, ужасное место для всего, что сделано человеком. Разработать техническое решение было непросто", – так объяснил первые неудачи изобретатель.

Впрочем команда инженеров, собранная молодым парнем, не отступила, и первый барьер будет готов к запуску в июле или августе этого года.

Что будет с пластиком?

Отправка пластика на свалку ничего не решит. Схема Бояна Слата предполагает, что его будут перерабатывать и превращать в продукты, которые компания сможет продавать и зарабатывать, чтобы стать самодостаточной.

Какими будут эти продукты? Подробности не будут разглашаться еще один год, но Слат ясно дал понять, что потребителям не придется выбирать между высококачественными продуктами и добрым делом. "Мы не будем поступаться качеством", — говорит он.

Почему это необходимо?

Боян Слат объясняет, что от пластиковых отходов в океане страдают около 800 видов живых существ, 200 из которых относятся к исчезающим. Некоторые виды ошибочно принимают пластик за пищу и едят его: он подавляет чувство голода, но не питателен, поэтому они начинают голодать. Другим проглоченный пластик повреждает внутренние органы. Еще больше животных запутываются в нем (значительная часть пластика в океане — остатки рыболовных снастей — Фокус) и умирают.

Пластик в океан представляет опасность и для здоровья человека. Когда животные едят пластик, вредные химические вещества становятся частью нашей пищевой цепочки.

Наконец, Слат указывает на экономический ущерб от пластиковых отходов, который ООН оценивает в 11 млрд евро.

Время также имеет значение. Постепенно пластиковые объекты разбиваются на более мелкие фрагменты. Чем меньше пластик, тем легче он поглощается пищевой цепочкой и тем сложнее его собрать. "92% пластика все еще достаточно большого размера, — говорит Боян Слат, – поэтому нам нужно срочно собрать его".

Преждевременно?

Принимая награду с подчеркнутой скромность, Боян Слат заметил, что это "возможно, преждевременно, поскольку мы еще не очистили океан". Но поразительный прогресс, уже достигнутый его компанией, предполагает, что достижение его цели займет не слишком много времени.

По материалам Euronews