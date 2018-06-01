Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » В Нидерландах заявили, что Украину необходимо привлечь к ответственности за катастрофу MH17
Крушение Boeing на Донбассе

В Нидерландах заявили, что Украину необходимо привлечь к ответственности за катастрофу MH17

В Нидерландах заявили, что Украину необходимо привлечь к ответственности за катастрофу MH17
Крушение Боинга / Фото: РИА Новости

В нидерландском парламенте считают, что со стороны Украины было ошибкой не закрыть воздушное пространство над Донбассом

01.06.18 605
000

Палата представителей парламента Нидерландов единогласно поддержала решение правительств Нидерландов и Австралии признать Россию ответственной за катастрофу малайзийского самолета рейса MH17 в 2014 году над Донбассом.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на нидерландское издание NOS.nl.

Позицию Нидерландов и Австралии по МН17 поддержали не только коалиционные, но и оппозиционные депутаты, в частности Тьерри Боде, лидер партии "Форум за демократию", которая становится на сторону России по целому ряду вопросов и является враждебной к Евросоюзу.

При этом, признавая результаты расследования тщательными и правдоподобными, он отметил, что остается "в поиске правды".

Однако, несмотря на единодушие во время выступлений, парламенту не удалось зафиксировать единую позицию документально, поскольку от этого отказались "Форум за демократию" и правая "Партия свободы" (PVV).

Все политические группы палаты представителей также хотели знать, почему Бельгия и Малайзия, граждане которых тоже стали жертвами катастрофы, не поддержали решение Нидерландов и Австралии.

Несколько оппозиционных партий считают, что необходимо привлечь к ответственности Украину, поскольку она не закрыла свое воздушное пространство в зоне проведения боевых действий.

В свою очередь министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что на сегодня нет доказательств, достаточных для привлечения к ответственности Украины, и призвал дождаться дальнейших выводов Совместной следственной группы.

Он добавил, что "не исключает ответственность Украины" в будущем. Вместе с тем Блок сказал, что решение Нидерландов признать вину России превратило его страну в объект распространения дезинформации со стороны РФ.

Напомним, в Гааге 24 мая во время пресс-конференции объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета рейса МН17 "Малазийских авиалиний" в июле 2014 года, голландские следователи заявили, что обнаружили веские доказательства того, что самолет был сбит ракетной системой класса "земля-воздух" российской армии.

Кроме того, США полностью поддерживают результаты международного следствия, пришедшего к выводу, что ракета, сбившая в 2014 году над Донбассом Боинг-777 рейса МН17, была выпущена комплексом Бук, который принадлежал военным РФ.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Цинизм мундиаля. Как ЧМ-2018 по футболу в России изгнал мораль из международной политикиКим Чен Ын хочет встретиться с ПутинымКольченко заставляют принять российское гражданство, - мать политзаключенного
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 32802
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 33222
  3. Новые средние. Как живут и на что тратят деньги украинские IT-специалисты 3445
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8811
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 16171
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 18824
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 11918
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 13405
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 10606
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 9804
  1. Гражданин Гэ. Можно ли считать "убийство" Аркадия Бабченко политической подлостью 5073 / 6846
  2. Малазійський Боїнг. Які юридичні наслідки чекають на Росію 4307 / 4592
  3. Наши военные точным ударом уничтожили позицию боевиков "Прыщ" на Светлодарской дуге 2977 / 3274
  4. В центре Киева взорвался автобус 2705 / 3093
  5. Хватит меряться списками. Чем пресс-секретарю генпрокурора не стоит заниматься в рабочее время 2578 / 2720
  6. Юнкер призвал покончить с "травлей России" 2217 / 2554
  7. Твёрдая тройка. Украинская экономика взлетает по пологой траектории 2084 / 2138
  8. "Киллер", которому заказали Бабченко, сам пришел в СБУ, - СМИ 1791 / 1894
  9. Стала известна фамилия организатора покушения на Бабченко 1728 / 1928
  10. Цинизм мундиаля. Как ЧМ-2018 по футболу в России изгнал мораль из международной политики 1625 / 1735
  1. Инновационные разработки украинских ученых с помощью IT-технологий 48 / 356
  2. Гражданин Гэ. Можно ли считать "убийство" Аркадия Бабченко политической подлостью 31 / 6846
  3. Цинизм мундиаля. Как ЧМ-2018 по футболу в России изгнал мораль из международной политики 21 / 1735
  4. Малазійський Боїнг. Які юридичні наслідки чекають на Росію 13 / 4592
  5. Число киевских депутатов могут сократить в 5 раз 12 / 904
  6. Наши военные точным ударом уничтожили позицию боевиков "Прыщ" на Светлодарской дуге 11 / 3274
  7. Твёрдая тройка. Украинская экономика взлетает по пологой траектории 11 / 2138
  8. Минздрав предупреждает. Зачем МОЗ стахановскими методами претворяет в жизнь решения партии и правительства 11 / 865
  9. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 9 / 32802
  10. "Киллер", которому заказали Бабченко, сам пришел в СБУ, - СМИ 6 / 1894
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.