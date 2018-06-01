В Нидерландах заявили, что Украину необходимо привлечь к ответственности за катастрофу MH17

В нидерландском парламенте считают, что со стороны Украины было ошибкой не закрыть воздушное пространство над Донбассом

Палата представителей парламента Нидерландов единогласно поддержала решение правительств Нидерландов и Австралии признать Россию ответственной за катастрофу малайзийского самолета рейса MH17 в 2014 году над Донбассом.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на нидерландское издание NOS.nl.

Позицию Нидерландов и Австралии по МН17 поддержали не только коалиционные, но и оппозиционные депутаты, в частности Тьерри Боде, лидер партии "Форум за демократию", которая становится на сторону России по целому ряду вопросов и является враждебной к Евросоюзу.

При этом, признавая результаты расследования тщательными и правдоподобными, он отметил, что остается "в поиске правды".

Однако, несмотря на единодушие во время выступлений, парламенту не удалось зафиксировать единую позицию документально, поскольку от этого отказались "Форум за демократию" и правая "Партия свободы" (PVV).

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Все политические группы палаты представителей также хотели знать, почему Бельгия и Малайзия, граждане которых тоже стали жертвами катастрофы, не поддержали решение Нидерландов и Австралии.

Несколько оппозиционных партий считают, что необходимо привлечь к ответственности Украину, поскольку она не закрыла свое воздушное пространство в зоне проведения боевых действий.

В свою очередь министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что на сегодня нет доказательств, достаточных для привлечения к ответственности Украины, и призвал дождаться дальнейших выводов Совместной следственной группы.

Он добавил, что "не исключает ответственность Украины" в будущем. Вместе с тем Блок сказал, что решение Нидерландов признать вину России превратило его страну в объект распространения дезинформации со стороны РФ.

Напомним, в Гааге 24 мая во время пресс-конференции объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета рейса МН17 "Малазийских авиалиний" в июле 2014 года, голландские следователи заявили, что обнаружили веские доказательства того, что самолет был сбит ракетной системой класса "земля-воздух" российской армии.

Кроме того, США полностью поддерживают результаты международного следствия, пришедшего к выводу, что ракета, сбившая в 2014 году над Донбассом Боинг-777 рейса МН17, была выпущена комплексом Бук, который принадлежал военным РФ.