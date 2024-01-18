Годовщина авиакатастрофы в Броварах: каким запомнился Денис Монастырский (фото)

Учителя, друзья и соседи Дениса Монастырского запомнили его как умного, интеллигентного, воспитанного и доброжелательного человека. Он был разносторонне развитым, увлекался культурой, искусством и спортом.

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Прошел год с тех пор, как в при трагических обстоятельствах погибли сотрудники Министерства внутренних дел и руководитель ведомства Денис Монастырский.

18 января 2023 года в авиакатастрофе в Броварах Киевской области погибли 14 человек, в том числе 7 руководителей и работников Министерства внутренних дел Украины. Фокус пишет о том, каким запомнился глава МВД Денис Монастырский.

Президент Украины так прокомментировал годовщину трагедии: "Год назад ужасная катастрофа унесла жизни Дениса Монастырского, Евгения Енина, Юрия Лубковича, Татьяны Шутяк, Михаила Павлушко, Андрея Маринченко и Николая Анацкого. Людей слова. Людей результата. Людей, которые укрепляли наше государство и которых не хватает не только родным и близким, но и Украине".

Кто погиб в авиакатастрофе в Броварах

В числе погибших на борту вертолета МВД были:

Денис Монастырский, министр внутренних дел Украины;

Евгений Енин, первый заместитель министра внутренних дел;

Юрий Лубкович, государственный секретарь Министерства внутренних дел;

Николай Анацкий, заместитель министра внутренних дел;

Андрей Маринченко, заместитель министра внутренних дел;

Михаил Павлушко, начальник управления внутренней безопасности МВД;

Татьяна Шутяк, советник министра внутренних дел.

Также в катастрофе погибли весь экипаж вертолета:

Александр Василенко, командир;

Константин Коваленко, второй пилот;

Иван Касьянов, бортмеханик.

Кроме того, погибли четыре жительницы Броваров, включая одного ребенка:

Елена Пономаренко, 35 лет;

Милана Пономаренко, 6 лет;

Марина Грановская, 50 лет;

Татьяна Бойченко, 60 лет.

Причины авиакатастрофы

Авиакатастрофа произошла 18 января 2023 года. Вертолет, на борту которого находились руководство и сотрудники МВД выполнял рейс в зону боевых действий на Донбассе.

Фото с места крушения вертолета МВД в Броварах Фото: Соцсети

Среди причин авиакатастрофы рассматривались техническая неисправность, ошибка пилота и даже диверсия.

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27 ноября 2023 года Госбюро расследований сообщило о завершении изучения обстоятельств крушения вертолета в Броварах. По данным следствия, из-за сложных погодных условий вертолет выполнял полет на предельно низкой высоте.

Каким запомнился Денис Монастырский

Журналисты издания "Суспільне" пообщались с учителями, коллегами, друзьями и соседями и другими людьми, которые знал Дениса Монастырского. Он запомнился всем, кто его знал, как умный, интеллигентный, воспитанный и доброжелательный человек. Он был разносторонне развитым, увлекался культурой, искусством и спортом.

В школе Денис был отличником, занимался в театральной студии, участвовал в концертах. После школы поступил в Хмельницкий университет управления и права, который окончил с отличием. Затем работал преподавателем в этом же университете.

В 2014 году Денис Монастырский был избран народным депутатом Украины. В 2020 году стал министром внутренних дел. На этой должности он проработал до своей гибели в авиакатастрофе в январе 2023 года.

Соседи, друзья и коллеги Дениса Монастырского говорят, что он был очень добрым и отзывчивым человеком. Он всегда помогал тем, кто в этом нуждался.

Соседка Татьяна Штукалюк помнит Дениса Монастырского школьником: "Он вырос здесь, и в школу ходил, и учился в институте, и женился — жил здесь. Он такой спортивный, всегда занимался спортом, утром бегал, потом — когда они уже с Жанной жили вместе, то тоже вместе спортом занимались. Я во дворе цветы сажала, а он всегда говорил: "У вас такие красивые цветы". Очень всегда хвалил. И когда я услышала, что он погиб — целую неделю плакала".

Денис Монастырский с отцом Анатолием Монастырским Денис Монастырский

В 1997 году Денис Монастырский успешно завершил обучение в 11-А классе Хмельницкого городского коллегиума, получив при этом серебряную медаль. По словам его матери, Аллы Борисовны, препятствием к получению золотой медали стала четверка по русскому языку. Ирина Стукалова, преподававшая информатику Денису в старших классах, вспоминает его как одного из "своих" учеников, активно участвовавшего в программировании и готовившегося к олимпиадам. Даже на областном уровне он достигал успеха, выигрывая на городском уровне. Ирина всегда считала, что он предназначен стать программистом, отмечая его универсальные способности.

Учитель биологии, Валентин Говорун, также помнит Дениса как веселого и общительного мальчика, который проявлял отличные учебные результаты. Он описывает его как образец в учебе и поведении, подчеркивая его человечность и уважение к старшим.

Прах Дениса Монастырского развеяли в родном городе Хмельницком

Станислав Крук, который работал советником Монастырского на общественных началах, встретился с Денисом, когда тому было 17 лет, и отмечает, что их связывала общая культура.

"Как раз культура является тем основным стержнем в жизни Дениса Анатольевича, которая сделала большой вклад в его становление, его сознание, его отношение к миру и как формирование нового руководителя, руководителя — будущего. Работал в театральной студии, он очень хорошо мог декламировать стихи. Он был ведущим многих концертов. Это все дало возможность для того, чтобы в будущем, как министр, он мог хорошо выразить мысль четко, понятно", — рассказал Крук.

Работая в театральной студии, он проявил отличные навыки декламации стихов и часто выступал в качестве ведущего на концертах. Эти опыты стали основой для того, чтобы в будущем, будучи министром, он мог четко и понятно выражать свои мысли.

Сначала Станислав Крук был помощником народного депутата Дениса Монастырского, а затем, когда Монастырский стал министром, Крук стал его советником. Когда ему предложили занять пост министра, Денис Монастырский консультировался со Станиславом Круком, который посоветовал ему принять это предложение.

"Когда ему предложили идти министром, он мне звонит, выходя от Президента, говорит: "Станислав Леонидович — так и так, мне предлагают эту должность". Я говорю: "Иди, потому что как раз такие люди должны и менять государственные учреждения", — вспоминает Крук.

Станислав Крук рассказывает, что часть праха Дениса Монастырского была развеяна над Южным Бугом после его кремации. Этот процесс проходил при участии его матери в Хмельницком.

Напомним, 18 января, в годовщину трагедии в Броварах, депутаты Киевского городского совета поддержали решение назвать улицу в честь погибшего в авиакатастрофе Дениса Монастырского.