"Последнее СМС от Монастырского получил за считанные минуты до катастрофы", — Данилов (видео)

По словам секретаря СНБО, в день авиакатастрофы министр внутренних дел Денис Монастырский должен был присутствовать онлайн на Ставке главнокомандующего.

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18 января, в день падения вертолета в Броварах, президент Украины Владимир Зеленский должен был собрать Ставку верховного главнокомандующего, к которой должен был присоединиться погибший в ходе авиакатастрофы министр внутренних дел Денис Монастырский. Об этом в четверг, 19 января, сообщил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов в эфире канала "Говорить Великий Львів".

"Сейчас идет следствие, выясняются все обстоятельства этой ужасающей катастрофы. Я могу сказать, что президент страны вчера должен собирать Ставку верховного главнокомандующего, в 10:00. Обычно мы это никогда не афишируем. Министр внутренних дел должен был выйти на связь из Полтавы на 10 часов на эту Ставку", – сообщил Данилов.

По словам Данилова, последний раз он общался с Монастырским за несколько минут до трагедии.

"Последнее СМС от Дениса Монастырского я получил в 08:07, и буквально спустя считанные минуты произошла эта ужасная катастрофа", — рассказал секретарь СНБО.

Есть ли российский след в авиакатастрофе в Броварах?

На вопрос журналиста о том, может ли быть Россия причастна к трагедии в Броварах Алексей Данилов не дал прямого ответа, а лишь сообщил, что обстоятельства трагедии устанавливаются.

"Обязательно выясним все обстоятельства. Я бы очень хотел, чтобы до окончательных выводов не было никаких трактовок. Это очень чувствительный вопрос. Мы должно говорить фактами, а не какими-то догадками", — подытожил Данилов.

Напомним,19 января представительница пресс-службы Нацполиции Марьяна Рева сообщила, что глава МДВ Денис Монастырский, первый заместитель ведомства Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович, которые погибли в авиакатастрофе 18 ноября, находились в одном вертолете потому, что пытались как можно скорее добраться к месту назначения, коим была одна из горячих точек.

По данным ГСЧС, в общей сложности погибли 14 человек, из них 1 ребенок, в том числе все люди, находившиеся на борту Eurocopter AS332 "Суперпума".