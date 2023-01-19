"Останнє СМС від Монастирського отримав за лічені хвилини до катастрофи", — Данілов (відео)

За словами секретаря РНБО, у день авіакатастрофи міністр внутрішніх справ Денис Монастирський мав бути присутнім онлайн на Ставці головнокомандувача.

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18 січня, у день падіння вертольота у Броварах, президент України Володимир Зеленський мав зібрати Ставку верховного головнокомандувача, до якої мав приєднатися загиблий під час авіакатастрофи міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Про це у четвер, 19 січня, повідомив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов в ефірі каналу "Говорить Великий Львів".

"Наразі триває слідство, з'ясовуються всі обставини цієї жахливої катастрофи. Я можу сказати, що президент країни вчора мав збирати Ставку верховного головнокомандувача, о 10:00. Зазвичай ми це ніколи не афішуємо. Міністр внутрішніх справ мав вийти на зв'язок із Полтави о 10 годині на цю Ставку", – повідомив Данілов.

За словами Данілова, востаннє він спілкувався з Монастирським за кілька хвилин до трагедії.

"Останню СМС від Дениса Монастирського я отримав о 08:07, і буквально за лічені хвилини сталася ця жахлива катастрофа", — розповів секретар РНБО.

Чи є російський слід в авіакатастрофі у Броварах?

На запитання журналіста про те, чи може бути Росія причетна до трагедії у Броварах, Олексій Данілов не дав прямої відповіді, а лише повідомив, що обставини трагедії встановлюються.

"Обов'язково з'ясуємо всі обставини. Я дуже хотів би, щоб до остаточних висновків не було жодних трактувань. Це дуже чутливе питання. Ми маємо говорити фактами, а не якимись здогадками", — підсумував Данілов.

Нагадаємо, 19 січня представниця пресслужби Нацполіції Мар'яна Рева повідомила, що глава МДВ Денис Монастирський, перший заступник відомства Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович, які загинули в авіакатастрофі 18 січня, перебували в одному гелікоптері тому, що намагалися якнайшвидше дістатися місця призначення, яким була одна з гарячих точок.

За даними ДСНС, загалом загинуло 14 осіб, з них 1 дитина, у тому числі всі люди, які перебували на борту Eurocopter AS332 "Суперпума".