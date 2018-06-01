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Главная » Мир » В Португалии самолет совершил экстренную посадку из-за воняющего пассажира

В Португалии самолет совершил экстренную посадку из-за воняющего пассажира

В Португалии самолет совершил экстренную посадку из-за воняющего пассажира
Фото: CEN / Russell Lee

Из-за невыносимого запаха пассажиры падали в обморок

01.06.18 2267
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Самолет авиакомпании Transavia вынужден был совершить вынужденную посадку в португальском аэропорту в Фаро из-за невыносимого запаха тела одного из пассажиров. Об этом пишет Mirror.

Boeing 737 вез туристов из Нидерландов на испанский курортный остров Гран-Канария. Однако из-за зловония одного из пассажиров самолет временно прервал рейс. Он пахнул настолько ужасно, что другие путешественники начали падать в обморок. По словам очевидцев, казалось, что мужчина не мылся несколько недель.

Члены экипажа сначала посадили дурно пахнущего мужчину на карантин в туалет, но, в конце концов, пилоты вынуждены были совершить аварийную посадку. Мужчину вывели из самолета, а некоторым пассажирам оказали медицинскую помощь.

В Transavia подтвердили факт экстренной посадки, объяснив ее "медицинскими причинами".

Ранее самолет китайской авиакомпании Capital Airlines был вынужден совершить экстренную посадку после появления трещин в окне.

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