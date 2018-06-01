В российском Екатеринбурге жертвы строительной аферы встали на колени и записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает URA.RU.

По словам участников съемки, они представляют 157 человек, отдавших ныне осужденному застройщику Владимиру Воробьеву деньги за квартиры в непостроенном доме. С Воробьевым они заключали договор денежного займа; лишь 30 из них успели заключить договор о вступлении в кооператив.

"Люди четыре года проливают слезы и собирают копейки на съемное жилье. А ведь это самые незащищенные слои населения: пенсионеры, инвалиды и студенты, которые поверили в доступное жилье", — рассказали пострадавшие.

Участница митинга Мария пояснила, что изначально с жильцами был заключен договор займа, а Воробьев пообещал, что позже включит людей в кооператив. Однако этого не произошло: в кооператив попали лишь несколько десятков человек. Остальные остались ни с чем: суд признал екатеринбуржцев "денежными кредиторами третьей очереди". Собравшиеся требуют включить их в реестр обманутых дольщиков и довести ситуацию до логического разрешения: чтобы не только преступник был за решеткой, но люди получили назад свои деньги или квартиры.

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Воробьев был осужден на шесть лет в феврале 2017 года. Согласно обвинительному заключению, он скупал участки со статусом ИЖС в частном секторе города и возводил на них дешевые многоквартирные дома якобы для того, чтобы помочь россиянам приобрести собственное жилье. Разрешения на строительство он не имел. В результате многие уральцы остались без денег и квартир, а ущерб от действий мошенника был оценен в 594 млн рублей.

Ранее в селе Частоозерье Курганской области (Россия) торжественно открыли памятник "Служение Отечеству", посвященный российскому президенту Владимиру Путину. Статую президента РФ убрали с композиции монумента в последний момент.