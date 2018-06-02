Трамп подтвердил, что 12 июня встреча с Ким Чен Ыном состоится

США пока не будут вводить новые санкции против КНДР

Президент США Дональд Трамп объявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре состоится. Об этом он заявил после встречи в Белом доме с представителем Северной Кореи Ким Ен Чхолем, который передал ему письмо от лидера КНДР. Об этом сообщает Associated Press.

Трамп сказал, что его встреча с самым высокопоставленным представителем Северной Кореи за последние 18 лет длилась дольше, чем он ожидал. По его словам, она "прошла очень хорошо".

Также глава Белого дома заявил, что сейчас он не планирует вводить никаких дополнительных санкций на Северную Корею. По его словам, были подготовлены "сотни новых санкций", но они не будут наложены "пока переговоры не потерпят неудачу".

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером КНДР, запланированную на 12 июня в Сингапуре. На встрече должны были обсуждаться вопросы ядерного разоружения Северной Кореи. Отказ от проведения саммита президент США объяснил открытой враждебностью, проявленной Ким Чен Ыном в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона.

Впоследствии Трамп заявил, что возможность для проведения 12 июня встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все еще сохраняется.

30 мая в Белом доме заявили, что встреча лидеров состоится так, как и планировалось ранее - 12 июня в Сингапуре.