В Китае рак сбежал из кастрюли с кипящей водой в ресторане, откусив при этом собственную клешню. Об этом сообщает Русская служба ВВС.
Первоначально видео опубликовал сотрудник ресторана в китайской соцсети Weibo, позже оно появилось и в Facebook, где уже собрало боле 1,3 млн просмотров.
На видео видно, что левая клешня рака уже находится в кипящей воде. Он немедленно отрезал ее правой, и клешня падает в суп. Сам рак при этом сидел на краю кастрюли.
Опубликовавший видео пользователь заявил, что забрал домой рака в качестве домашнего питомца.
"Я оставлю ему жизнь, я уже взял его домой, он будет жить в аквариуме", - сообщил он.
Рак сможет отрастить новую клешню за несколько циклов смены панциря — на это уйдет 3-4 года.
Напомним, в Италии кот получил в наследство от своей хозяйки полтора миллиона евро.