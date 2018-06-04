В Китае рак сбежал из кастрюли с кипящей водой в ресторане, откусив при этом собственную клешню. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Первоначально видео опубликовал сотрудник ресторана в китайской соцсети Weibo, позже оно появилось и в Facebook, где уже собрало боле 1,3 млн просмотров.

На видео видно, что левая клешня рака уже находится в кипящей воде. Он немедленно отрезал ее правой, и клешня падает в суп. Сам рак при этом сидел на краю кастрюли.

Опубликовавший видео пользователь заявил, что забрал домой рака в качестве домашнего питомца.

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"Я оставлю ему жизнь, я уже взял его домой, он будет жить в аквариуме", - сообщил он.

Рак сможет отрастить новую клешню за несколько циклов смены панциря — на это уйдет 3-4 года.

Напомним, в Италии кот получил в наследство от своей хозяйки полтора миллиона евро.