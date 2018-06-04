Туриста из Великобритании Пола Тернера сбил с ног поток воздуха от взлетающего самолета.

Это произошло в тот момент, когда он пытался снять воздушное судно на видео, пишет Daily Mail.

ЧП произошло в аэропорту греческого острова Скиатос. Тернер вместе с друзьми собирались снять с близкого расстояния отрывающийся от земли Airbus A321-231. Пол стоял ближе всех — приблизительно в 30 футах (9 метров) от воздушного судна.

Когда самолет брал разгон по взлетно-посадочной полосе, британца окатил сильный поток воздуха из турбины и сбил с ног.

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