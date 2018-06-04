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Видео Британского туриста сбил с ног взлетающий самолет

<span class="label red">Видео</span> Британского туриста сбил с ног взлетающий самолет

Экстремал стоял приблизительно в 9 метрах от воздушного судна

04.06.18 356
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Туриста из Великобритании Пола Тернера сбил с ног поток воздуха от взлетающего самолета.

Это произошло в тот момент, когда он пытался снять воздушное судно на видео, пишет Daily Mail.

ЧП произошло в аэропорту греческого острова Скиатос. Тернер вместе с друзьми собирались снять с близкого расстояния отрывающийся от земли Airbus A321-231. Пол стоял ближе всех — приблизительно в 30 футах (9 метров) от воздушного судна. 

Когда самолет брал разгон по взлетно-посадочной полосе, британца окатил сильный поток воздуха из турбины и сбил с ног.

Напомним, в Киеве заработала смотровая площадка на щите "Родины-мать". Перед подъемом на площадку посетителям проводят обязательный инструктаж. Подъем совершается на лифте (всего их два, один везет вертикально ровно, другой — под наклоном), также есть лестница для самых активных посетителей. Смотровая площадка работает с 9 апреля каждый день. В будние дни - с 10:00 до 17:00 (работа касс, сама площадка работает до 18:00), в выходные - с 10:00 до 18:00 (кассы), сама площадка открыта с 11:00 до 19:00. Стоимость посещения - 300 гривен.

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