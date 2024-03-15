Парашют не раскрылся. Мужчина упал с моста, врезался в дерево и едва не утонул (фото)

Сотрудники спасательной службы, прибывшие на место происшествия, оказали экстремалу неотложную помощь.

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Британский бейсджампер попал в больницу после того, как едва не погиб во время прыжка со 140-метрового путепровода в воскресенье, 10 марта. Его парашют не раскрылся вовремя, пишет издание The Connexion.

40-летний мужчина, имя которого не разглашается, прыгнул с моста Верьер над автострадой А75 вблизи Милло, зацепился за дерево, а затем приводнился в ручей Люмансонеск. Ему очень повезло, что ветки замедлили падение.

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Позже экстремала заметила и вытащила из воды группа рыбаков. Сотрудники спасательной службы департамента Аверон на юге Франции, которые прибыли на место происшествия, оказали мужчине неотложную помощь и отвезли в больницу из-за жалоб на боль в спине.

Французская жандармерия, в свою очередь, начала расследование и опросила очевидцев.

Сообщается, что в тот день местные власти предупреждали граждан быть крайне осторожными из-за наводнения и быстрого течения в реках, поэтому британцу повезло, что его быстро заметили и вытащили из воды.

Французская жандармерия начала расследование и опросила очевидцев Фото: Facebook

К слову, бейсджампинг — незаконное и очень рискованное занятие, поскольку экстремалы намеренно открывают парашюты в последний момент после свободного падения и часто не имеют запасного парашюта. В прошлом году 30-летний мужчина погиб после прыжка с этого же моста, его парашют не раскрылся.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что опытный парашютист Иван Макгуайр случайно прыгнул с самолета без парашюта. Трагический случай произошел в апреле 1988 года в спортивном центре округа Франклин (США), однако некоторые подробности этой истории стали известны только сейчас.

Кроме того, 56-летний японский турист умер через несколько часов после того, как потерял сознание, прыгнув с одной из самых высоких в мире платформ для банджи-джампинга в Китае — 232-метровой Macau Tower.