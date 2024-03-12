Хотел спуститься с водопада: последние минуты жизни каскадера попали на камеру (видео)

Роберт Оверакер планировал прыжок в течение семи лет. Знакомые мужчины отговаривали его от безумной затеи, но он твердо решил, что прокатится с табличкой "Спасите бездомных".

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39-летнего каскадера Роберта Оверакера из США сняли на видео, когда он пытался на водном мотоцикле спуститься с Ниагарского водопада на глазах у тысяч туристов, но попытка закончилась трагически. Об этой истории вспоминает британский таблоид The Mirror.

Последние минуты жизни смельчака остались запечатлены на видео.

В 1995 году один из туристов снял на камеру, как 39-летний постановщик трюков Роберт Оверакер проносится над водопадом, которые граничат с США и Канадой. Он пытался совершить этот подвиг на глазах у тысяч туристов, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме бездомных. Выпускник калифорнийской школы каскадеров планировал прыжок в течение семи лет и намеревался пройти над краем, прежде чем развернуть парашют, но что-то пошло не так.

1 октября 1995 года в 12:35 американец решился сделать трюк. Зрители наблюдали за тем, как он проносится над канадским водопадом Подкова (часть Ниагарского водопада) на одноместном гидроцикле. На видеозаписи, сделанной немецким туристом Манфредом Балдусом, видно, как Роберт приближается к обрыву.

Мужчина хотел привлечь внимание общественности к проблеме бездомных Фото: YouTube

Когда водный скутер каскадера скрылся за краем, Роберт отпустил его и поднял руки вверх, после чего тоже исчез из виду. Американец не успел раскрыть свой парашют и трагически погиб, упав в бурный поток воды на глазах у испугавшихся туристов, среди которых были его друг и брат.

Люди, ставшие свидетелями инцидента, сначала подумали, что Роберт мог выжить, но позже стало ясно, что пороги создали впечатление, будто он плывет, но на самом деле вода просто несла его тело. Клэй Шмитт, который выложил жуткие кадры на YouTube, получив их от своего двоюродного брата, написал: "Моя семья приехала из Германии и случайно снимала, как Роберт на водном мотоцикле срывается с водопада и уходит в воду самым лучшим способом. Кулаки в воздухе".

Роберт трагически погиб, упав в бурный поток воды на глазах у испугавшихся туристов Фото: YouTube

Некоторые зрители рассказали, что тоже были свидетелями ужасного происшествия.

"Я наблюдал за этим с балкона отеля Fallsview Sheraton. Это было утро после свадьбы, проведенной в отеле… Несколько человек из нас стряхивали с себя паутину прошедшей ночи и недоверчиво наблюдали за происходящим. После увиденного я повернулся к друзьям и пробормотал что-то о том, что больше никогда не буду пить, потому что я только что видел, как парень перелетел через водопад на гидроцикле", — прокомментировал один из зрителей.

Тело Роберта извлекли из воды сотрудники Maid of Mist, а через час после его трюка констатировали смерть в больнице Niagara General Hospital. Диспетчер полиции парков Том Детенбек рассказал, что Роберт, у которого осталась жена, до рокового случая дважды приезжал на Ниагарский водопад, чтобы прокатиться на гидроцикле, но друзья уговаривали его не делать этого.

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