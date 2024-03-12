Хотів спуститися з водоспаду: останні хвилини життя каскадера потрапили на камеру (відео)

Роберт Оверакер планував стрибок протягом семи років. Знайомі чоловіки відмовляли його від божевільної витівки, але він твердо вирішив, що прокотиться з табличкою "Врятуйте бездомних".

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39-річного каскадера Роберта Оверакера зі США зняли на відео, коли він намагався на водному мотоциклі спуститися з Ніагарського водоспаду на очах у тисяч туристів, але спроба закінчилася трагічно. Про цю історію згадує британський таблоїд The Mirror.

Останні хвилини життя сміливця залишилися зафіксовані на відео.

У 1995 році один із туристів зняв на камеру, як 39-річний постановник трюків Роберт Оверакер проноситься над водоспадом, що межує зі США та Канадою. Він намагався здійснити цей подвиг на очах у тисяч туристів, щоб привернути увагу громадськості до проблеми бездомних. Випускник каліфорнійської школи каскадерів планував стрибок протягом семи років і мав намір пройти над краєм, перш ніж розгорнути парашут, але щось пішло не так.

1 жовтня 1995 року о 12:35 американець зважився зробити трюк. Глядачі спостерігали за тим, як він проноситься над канадським водоспадом Підкова (частина Ніагарського водоспаду) на одномісному гідроциклі. На відеозаписі, зробленому німецьким туристом Манфредом Балдусом, видно, як Роберт наближається до обриву.

Чоловік хотів привернути увагу громадськості до проблеми бездомних Фото: YouTube

Коли водний скутер каскадера зник за краєм, Роберт відпустив його і підняв руки вгору, після чого теж зник з поля зору. Американець не встиг розкрити свій парашут і трагічно загинув, впавши в бурхливий потік води на очах у переляканих туристів, серед яких були його друг і брат.

Люди, які стали свідками інциденту, спочатку подумали, що Роберт міг вижити, але пізніше стало ясно, що пороги створили враження, ніби він пливе, але насправді вода просто несла його тіло. Клей Шмітт, який виклав моторошні кадри на YouTube, отримавши їх від свого двоюрідного брата, написав: "Моя сім'я приїхала з Німеччини й випадково знімала, як Роберт на водному мотоциклі зривається з водоспаду і йде у воду найкращим способом. Кулаки в повітрі".

Роберт трагічно загинув, упавши в бурхливий потік води на очах у зляканих туристів Фото: YouTube

Деякі глядачі розповіли, що теж були свідками жахливої події.

"Я спостерігав за цим з балкона готелю Fallsview Sheraton. Це був ранок після весілля, проведеного в готелі... Кілька людей із нас струшували з себе павутиння минулої ночі й недовірливо спостерігали за тим, що відбувається. Після побаченого я повернувся до друзів і пробурмотів щось про те, що більше ніколи не питиму, бо я щойно бачив, як хлопець перелетів через водоспад на гідроциклі", — прокоментував один із глядачів.

Тіло Роберта витягли з води співробітники Maid of Mist, а через годину після його трюку констатували смерть у лікарні Niagara General Hospital. Диспетчер поліції парків Том Детенбек розповів, що Роберт, у якого залишилася дружина, до фатального випадку двічі приїжджав на Ніагарський водоспад, щоб покататися на гідроциклі, але друзі вмовляли його не робити цього.

Раніше Фокус повідомляв, що начальник поліції вибачився за офіцерів, які "списали" 264 тисячі нерозкритих справ. Трой Фіннер оголосив, що сотні тисяч повідомлень про злочини так і не були передані на розслідування, оскільки офіцери присвоїли їм внутрішній код, пославшись на брак персоналу.

Також стало відомо, що поліція затримала озброєних грабіжників віком 60 і 70 років. Одним із ватажків банди є 70-річний Італо Де Вітт на прізвисько "Німець". Чоловік добре знайомий співробітникам поліції, адже 1995 року він узяв у заручники 15 банківських службовців і погрожував їм зброєю.