Парашут не розкрився. Чоловік впав з мосту, врізався у дерево та ледь не втонув (фото)

Співробітники рятувальної служби, які прибули на місце події, надали екстремалу невідкладну допомогу.

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Британський бейсджампер потрапив у лікарню після того, як ледь не загинув під час стрибка з 140-метрового шляхопроводу в неділю, 10 березня. Його парашут не розкрився вчасно, пише видання The Connexion.

40-річний чоловік, ім'я якого не розголошується, стрибнув з моста Вер'єр над автострадою А75 поблизу Мілло, зачепився за дерево, а потім приводнився у струмок Люмансонеск. Йому дуже пощастило, що гілля сповільнило падіння.

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Згодом екстремала помітила й витягла з води група рибалок. Співробітники рятувальної служби департаменту Аверон на півдні Франції, які прибули на місце події, надали чоловікові невідкладну допомогу та відвезли до лікарні через скарги на біль у спині.

Французька жандармерія, своєю чергою, розпочала розслідування та опитала очевидців.

Повідомляється, що того дня місцева влада попереджала громадян бути вкрай обережними через повені та швидку течію в річках, тож британцю пощастило, що його швидко помітили й витягли з води.

Французька жандармерія розпочала розслідування та опитала очевидців Фото: Facebook

До слова, бейсджампінг — незаконне та дуже ризиковане заняття, оскільки екстремали навмисно відкривають парашути в останню мить після вільного падіння і часто не мають запасного парашута. Торік 30-річний чоловік загинув після стрибка з цього ж мосту, його парашут не розкрився.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що досвідчений парашутист Іван Макгуайр випадково стрибнув з літака без парашута. Трагічний випадок стався у квітні 1988 року в спортивному центрі округу Франклін (США), однак деякі подробиці цієї історії стали відомі тільки зараз.

Крім того, 56-річний японський турист помер через кілька годин після того, як втратив свідомість, стрибнувши з однієї з найвищих у світі платформ для банджі-джампінгу у Китаї – 232-метрової Macau Tower.