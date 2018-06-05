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Путин рассказал, чего хочет от Украины

Путин рассказал, чего хочет от Украины
Владимир Путин / Фото: пресс-служба Кремля

Глава Кремля боится, что на территории нашей страны появятся западные комплексы противоракетной обороны

05.06.18 1320
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Для России важно, чтобы на территории Украины не появились военные объекты, угрожающие безопасности РФ, а также чтобы отсутствовали ограничения в сфере использования родных языков для нацменьшинств. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью австрийской телерадиокомпании ORF, текст которого опубликован на сайте Кремля.

"Это (нейтральный статус Украины, - ред.) одна из проблем, но не единственная. Я уже говорил об ограничениях в сфере использования родных языков для национальных меньшинств. Принят же закон о языке на Украине, который критиковался, в том числе и в Европе, но он действует. И в значительной степени это осложняет ситуацию на Украине", - отметил Путин.

При этом он добавил, что украинские националисты якобы еще в XIX веке хотели строить независимое государства с одновременным сохранением хороших отношений с Россией.

"Но многие из них говорили о необходимости сохранения очень хороших отношений с Россией, говорили о необходимости формирования независимого украинского государства на федеративных принципах и так далее. Уже тогда. А сегодня, на мой взгляд, это один из вопросов, который является наиболее острым внутри самой Украины. Но это делается, конечно, самой Украиной", - поделился Путин своим видением украинской истории.

Он также добавил, что на территории Украины не должны появляться военные объекты, которые могут угрожать безопасности России, в частности комплексы противоракетной обороны.

"Что касается нейтрального статуса, то это вопросы, которые должен определить сам украинский народ и украинское руководство. Для нас, для России, это важно с той точки зрения, чтобы на территории Украины не появились какие‑нибудь военные объекты, которые угрожали бы нашей безопасности. Например, новые комплексы противоракетной обороны, которые бы старались купировать наш ядерный потенциал. Да, для нас это важно, я не скрываю. Но в конечном итоге это выбор самого украинского народа и легитимно избранных органов власти", - рассказал глава Кремля.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что сейчас есть реальный шанс покончить с войной на Донбассе. Правда, для этого необходимо одно условие - президент РФ Владимир Путин должен этого захотеть.

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