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Главная » Мир » Видео Премьер Нидерландов собственноручно вытер пролитый в парламенте кофе

Видео Премьер Нидерландов собственноручно вытер пролитый в парламенте кофе

<span class="label red">Видео</span> Премьер Нидерландов собственноручно вытер пролитый в парламенте кофе
Фото: News Front

Журналисты запечатлели инцидент на видео

05.06.18 1111
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пролил кофе из бумажного стакана на входе в парламент. После чего попросил уборщиц дать ему швабру и сам убрал лужу.

Инцидент запечатлели несколько видеокамер. А голландский дипломат Cees Van Beek опубликовал это у себя в Twitter.

На видео можно заметить, как уборщицы подбадривают премьера, а зрители апплодируют.

Парламентский корреспондент Ирен Оствейн отметила, что Рютте прекрасно знал, что камера работала, но "все равно остался, вытер лужу и очень гордится этим".

Ранее Фокус сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал вкусной жену австралийского премьера. По всей видимости, французский лидер просто использовал в английском языке кальку с французского. Ведь французское слово delicieux можно перевести как "очаровательная", но по-английски оно звучит однозначно.

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