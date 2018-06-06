Американское аэрокосмическое агентство NASA обнародовало новое фото спутника Сатурна - ледяной луны Тетис, которая благодаря гигантскому кратеру напоминает "Звезду смерти" из вселенной "Звездных войн". Об этом сообщается на сайте агентства.
Кратер Одиссей находится в ведущем полушарии Тетиса. Его длина составляет в поперечнике около 450 км. В центре кратера находится углубление, окруженное горами.
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Опубликованное изображение состоит из нескольких фото, сделанных в видимом свете узкоугольной камерой космического аппарата Кассини 17 августа 2015 года на расстоянии около 44,5 тыс. км от Тетиса.
Фото: nasa.gov
Ранее обсерватория солнечной динамики NASA передала на Землю снимок активного региона на Солнце. На фото можно заметить вспышки и линии магнитного поля.