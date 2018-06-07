США эвакуировали из Китая двух дипломатов из-за неизвестной болезни

В конце мая на необычные симптомы пожаловался один американский дипломат

Соединенные Штаты эвакуировали из китайского Гуанчжоу сотрудников американского консульства, которые по заявлениям Вашингтона, подверглись "акустическим атакам".

Об этом сообщает телеканал CNN.

В Госдепартаменте сообщили, что врачи из США обследовали всех сотрудников консульства в Гуанчжоу и членов их семей.

По итогам обследования "Госдепартамент принял решение отозвать ряд лиц для дальнейших исследований и тщательного изучения симптомов в США".

В конце мая на необычные симптомы - странные звуки и ощущение давления - пожаловался один американский дипломат. У него диагностировали незначительную черепно-мозговую травму.

Китайские власти заявили, что не нашли источник "звукового влияния" на американских дипломатов.

Как отметил министр иностранных дел КНР Ван И, он не хотел бы, чтобы отдельные случаи с дипломатами превратились в "раздутые" и "политизированные".

За несколько дней до этого госсекретарь США Майк Помпео сообщил о создании специальной команды для изучения "не имеющих объяснения" случаев "акустических атак".

По словам Помпео, инцидент в Китае очень похож на случаи на Кубе в 2016-м и 2017-м году, которые американские власти назвали "акустическими атаками".

По утверждениям американских властей, дипломаты США на острове испытали ряд симптомов, среди которых - боль и звон в ушах, головная боль, потеря координации и способности концентрироваться.

Отмечалось, что эти ощущения, которые в общей сложности испытали 24 дипломата, были похожи на симптомы сотрясения мозга или небольшой черепно-мозговой травмы. США тогда обвинили Гавану в том, что она не обеспечила американским дипломатам безопасность, и выслали из Вашингтона 15 кубинских дипломатических представителей. Власти Кубы в ответ выслали 15 дипломатов США.

Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын "на коленях" просил американскую сторону о встрече с Трампом.