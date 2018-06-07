Президент Финляндии отказался от поездки на ЧМ-2018 в Россию

Президент Финляндии Саули Ниинисте не планирует поехать в Россию на Чемпионат мира по футболу, сообщает издание Yle.
Ниинисте сказал, что такое решение не связано с международным бойкотом.
По его словам, он не верит в эффективность спортивных бойкотов.
"Связанные со спортом бойкоты, которые исходят из политической ситуации, не создают убедительного впечатления", - сказал он.
Напомним, в Европарламенте группа из 60 депутатов призвала страны Евросоюза к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России.