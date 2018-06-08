В Барселоне ограбили дом Шакиры и Пике

У полиции пока нет никаких зацепок в этом деле

Дом певицы Шакиры и футболиста "Барселоны" Жерара Пике, расположенный в городе Эсплугес-де-Льобрегат (Барселона), во время их отсутствия был ограблен неизвестными.

Как сообщает издание Cadena Ser, на которую ссылается сайт Испания по-русски, полицию вызвали родители каталонского футболиста, который в минувший вторник отправился с детьми в Кельн, где находилась с гастролями Шакира. Также родители Пике помогли полицейским оценить нанесенный ущерб и собрать улики.

Преступники воспользовались непогодой (ночью в этой зоне была гроза), чтобы как можно более незаметно проникнуть в жилье. Они практически не оставили следов, и, по мнению полицейских, многое говорит о том, что воры отлично знали, где искать ценные вещи: они похитили часы и драгоценности. Преступники действовали профессионально, и у полиции пока нет никаких зацепок в этом деле.

Напомним, в Киеве обокрали квартиру французского дипломата. Злоумышленник похитил имущество на сумму 740 тыс. гривен.