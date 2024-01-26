Обиделся из-за хейта: в РФ обвинили Шария в причастности к убийству пенсионерки, — росСМИ

В пожаре погибла родственница одного из модераторов телеграм-канала "Труха Барселона", который постоянно высмеивает Шария, пишут журналисты.

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В Подмосковье в РФ трое подростков сожгли заживо пенсионерку. Они бросили в ее дом коктейль Молотова. В РФ говорят, что подростки работали на заказ подозреваемого в госизмене блогера Анатолия Шария. Об этом пишет российское медиа Shot.

Отмечается, что подростки бросили бутылку с горючей смесью в окно, а пожилая женщина не смогла выбраться из горящего дома. В пожаре погибла родственница одного из модераторов телеграм-канала "Труха Барселона", который постоянно высмеивает Шария. Shot сообщает, что ее убийство якобы заказал блогер Анатолий Шарий, потому что якобы обиделся из-за хейта.

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БПЛА атаковали российский Туапсе: начался пожар на нефтебазе (видео)

Пожар в городе Ступино в Подмосковье возник в деревянном одноэтажном частном доме площадью 120 квадратов на улице Щорса. Он выгорел дотла. Также пострадали два соседних дома.

По данным Shot, после того, как пожар полностью потушили, в доме нашли обгоревшее тело 73-летней Надежды С. Эксперты выяснили, что пожар произошел из-за бутылки с зажигательной смесью, которую с улицы забросили в дом, разбив окно.

Через два дня подозреваемых в поджоге задержали. Двое из них оказались несовершеннолетними: 16-летняя Полина, 17-летний Владимир и 18-летний Александр — все они живут в Коломне, нигде не учатся и не работают. В Ступино, которое находится в 70 км от их дома, они приехали специально, чтобы совершить поджог. Они заявили, что заказ поступил через мессенджер. Задержанные утверждают, что не знают имени заказчика.

По факту гибели пенсионерки открыто уголовное производство по двум статьям (убийство, совершенное общеопасным способом и умышленное уничтожение имущества путем поджога). Сейчас следователи выясняют мотивы подозреваемых.

Единственному совершеннолетнему участнику поджога грозит до 20 лет колонии.

Сам Шарий все обвинения отрицает.

Напомним, что 25 января нефтеперерабатывающий завод в российском городе Туапсе атаковали три украинских беспилотника "Бобер". В результате атаки на территории завода произошел масштабный пожар.

Ранее в Московской области горел цех по производству полимерных изделий на площади 8 тысяч квадратных метров. Тушили пожар почти 120 работников МЧС.