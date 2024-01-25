Украинские "Бобры" атаковали завод "Роснефти" в Туапсе: росСМИ сообщили детали (видео)

Журналисты утверждают, что обломки двух беспилотников упали в море, а обломки третьего БПЛА ударили по вакуумной колонной установке. В результате атаки на территории завода произошел масштабный пожар.

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Нефтеперерабатывающий завод в российском городе Туапсе атаковали три украинских беспилотника "Бобер". Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Все БПЛА, как указано в сообщении, были сбиты. Два из них якобы упали в море, обломки третьего оказались на территории завода.

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Нес 30 кг взрывчатки: на пляже в Севастополе нашли БПЛА "Бобер", – росСМИ (фото)

По информации Mash, первый дрон зафиксировали в небе в 23:17. Два других беспилотника пролетели в течение часа слежения.

Российские войска применили средства ПВО. Обломки двух "Бобров" якобы упали в море, а остатки третьего — на вакуумную колонную установку. Начался пожар, который удалось потушить до 5 утра.

Атака на Туапсе и пожар на НПЗ "Роснефти"

В среду, 24 января, в российском городе Туапсе, Краснодарский край, были слышны взрывы, а затем вспыхнул пожар на нефтебазе "Роснефть". По словам жителей города Туапсе, пожар возник в районе местной нефтебазы.

По данным медиа, из-за угрозы атаки БПЛА в Сочи был объявлен план "Ковер". В связи с этим были задержаны два рейса. Четыре воздушных судна из Стамбула, Москвы, Саранска и Пензы кружили в воздухе в ожидании разрешения на посадку. Некоторые самолеты были перенаправлены в Минеральные Воды и Ставрополь.

Напомним, 25 января издание Newsweek сообщило, что российские войска жалуются на украинских геймеров с FPV-дронами, которые создали "новую артиллерию". Операторы украинских беспилотников несколько дней совершали "непрерывный налет" на позиции оккупантов в неизвестном месте вдоль линии фронта. Как заявил Дмитрий Рогозин, бывший глава Российского космического агентства, который сейчас представляет Москву на захваченной части территории Запорожской области, за четыре часа 24 беспилотника FPV долетели до опорного пункта российских войск.