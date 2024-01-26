Образився через хейт: в РФ звинуватили Шарія в причетності до вбивства пенсіонерки, — росЗМІ

У пожежі загинула родичка одного з модераторів телеграм-каналу "Труха Барселона", який постійно висміює Шарія, пишуть журналісти.

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У Підмосков'ї в РФ троє підлітків спалили живцем пенсіонерку. Вони кинули в її будинок коктейль Молотова. В РФ кажуть, що підлітки працювали на замовлення підозрюваного у держзраді блогера Анатолія Шарія. Про це пише російське медіа Shot.

Зазначається, що підлітки кинули пляшку із займистою сумішшю у вікно, а літня жінка не змогла вибратися з палаючого будинку. У пожежі загинула родичка одного з модераторів телеграм-каналу "Труха Барселона", який постійно висміює Шарія. Shot повідомляє, що її вбивство нібито замовив блогер Анатолій Шарій, бо нібито образився через хейт.

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БПЛА атакували російський Туапсе: почалася пожежа на нафтобазі (відео)

Пожежа у місті Ступіно у Підмосков'ї виникла у дерев'яному одноповерховому приватному будинку площею 120 квадратів на вулиці Щорса. Він вигорів вщент. Також постраждали два сусідні будинки.

За даними Shot, після того, як пожежу повністю загасили, в будинку знайшли обгоріле тіло 73-річної Надії С. Експерти з'ясували, що пожежа сталася через пляшку із запальною сумішшю, яку з вулиці закинули в будинок, розбивши вікно.

За два дні підозрюваних у підпалі затримали. Двоє з них виявилися неповнолітніми: 16-річна Поліна, 17-річний Володимир та 18-річний Олександр — усі вони живуть у Коломні, ніде не навчаються і не працюють. У Ступіно, яке розташоване за 70 км від їхнього будинку, вони приїхали спеціально, щоб здійснити підпал. Вони заявили, що замовлення надійшло через месенджер. Затримані стверджують, що не знають імені замовника.

За фактом загибелі пенсіонерки відкрито кримінальне провадження за двома статтями (вбивство, скоєне загальнонебезпечним способом та умисне знищення майна шляхом підпалу). Зараз слідчі з'ясовують мотиви підозрюваних.

Єдиному повнолітньому учаснику підпалу загрожує до 20 років колонії.

Сам Шарій усі звинувачення заперечує.

Нагадаємо, що 25 січня нафтопереробний завод у російському місті Туапсе атакували три українські безпілотники "Бобер". Внаслідок атаки на території заводу сталася масштабна пожежа.

Раніше у Московській області горів цех із виробництва полімерних виробів на площі 8 тисяч квадратних метрів. Гасили пожежу майже 120 працівників МНС.