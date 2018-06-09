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Главная » Мир » В Грузии упал в овраг экскурсионный автобус, есть жертвы
В Грузии упал в овраг экскурсионный автобус, есть жертвы
Фото: Friend in Georgia

В Грузии упал в овраг экскурсионный автобус, есть жертвы

Погибли четыре человека, в том числе один несовершеннолетний

09.06.18 123
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Экскурсионный автобус перевернулся и упал в овраг на востоке Грузии на перевале Гомбори в регионе Кахети. Погибли четыре человека.

Об этом сообщает Спутник-Грузия.

Спасатели помогают остальным пассажирам выбраться из ущелья. Среди них есть пострадавшие.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти двух или более человек". Виновнику, если он будет установлен, грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

Напомним, в Тульской области России пассажирский микроавтобус, следовавший из Москвы в оккупированный Донецк, столкнулся с грузовиком. Троих человек госпитализировали.

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