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Путин похвалил Трампа за выполнение обещаний

Путин похвалил Трампа за выполнение обещаний
Фото: РИА Новости

Российский президент ждет улучшения отношений с США

09.06.18 442
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Президент России Владимир Путин заявил, что Дональд Трамп исполняет обещания, данные в ходе своей предвыборной кампании.

Об этом он рассказал в интервью программе "Вести в субботу", текст опубликован на сайте Вести.ru.

"Можно критиковать. Действительно, там многое что заслуживает критики. Но есть одно обстоятельство, о котором я уже говорил: Трамп исполняет свои обещания, данные им в ходе избирательной кампании", - озвучил Путин свою оценку деятельности Трампа.

Он сразу же напомнил, что одно из таких обещаний - улучшить российско-американские отношения.

"Надеюсь, что и это тоже состоится. Во всяком случае, мы к этому готовы. Мяч, я считаю, на американской стороне, на американской площадке", - сказал Путин.

Ранее Фокус сообщал, что Кремль ощущает дефицит инициативы и конкретики со стороны своих американских партнеров по вопросу организации встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. 

Напомним, ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией сообщила, что Белый дом проводит предварительные переговоры о проведении возможной встречи Трампа и Путина. Якобы организация длится уже несколько месяцев без особенного прогресса. 

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