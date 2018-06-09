Путин похвалил Трампа за выполнение обещаний

Президент России Владимир Путин заявил, что Дональд Трамп исполняет обещания, данные в ходе своей предвыборной кампании.

Об этом он рассказал в интервью программе "Вести в субботу", текст опубликован на сайте Вести.ru.

"Можно критиковать. Действительно, там многое что заслуживает критики. Но есть одно обстоятельство, о котором я уже говорил: Трамп исполняет свои обещания, данные им в ходе избирательной кампании", - озвучил Путин свою оценку деятельности Трампа.

Он сразу же напомнил, что одно из таких обещаний - улучшить российско-американские отношения.

"Надеюсь, что и это тоже состоится. Во всяком случае, мы к этому готовы. Мяч, я считаю, на американской стороне, на американской площадке", - сказал Путин.

Ранее Фокус сообщал, что Кремль ощущает дефицит инициативы и конкретики со стороны своих американских партнеров по вопросу организации встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Напомним, ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией сообщила, что Белый дом проводит предварительные переговоры о проведении возможной встречи Трампа и Путина. Якобы организация длится уже несколько месяцев без особенного прогресса.