За сутки спасли более тысячи беженцев в Средиземном море

Международные неправительственные организации вместе с итальянской береговой охраной спасли 629 беженцев в ходе проведения шести разных спасательных операций в Средиземном море.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Одна из резиновых лодок, на которых передвигались беженцы, разорвалась, вследствие чего 40 беженцев оказались в воде. После спасения в общей сложности 229 человек спасатели забрали на борт судна Aquarius еще 400 беженцев, которых до этого спасла итальянская береговая охрана. Среди спасенных были 123 несовершеннолетних без сопровождения, 11 детей и семь беременных женщин. Их доставили в Италию на кораблях немецких благотворительных организаций Sea-Eye и Sea-Watch", - говорится в сообщении.
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Кроме того, береговая охрана Марокко сообщила о спасении 472 беженцев, которые также передвигались на лодках с северного побережья Африки в Европу. Среди спасенных - 28 женщин, 27 несовершеннолетних и трое маленьких детей.
Марокканская сторона не уточнила происхождения спасенных.
Напомним, Меркель раскритиковала благотворительную организацию, отказавшуюся кормить мигрантов.