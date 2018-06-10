Дональд Трамп прилетел в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп прибыл в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом информирует CNN.

Трамп прибыл на авиабазу Пайя Лебар в Сингапуре в 20:21 по местному времени.

Президент США прилетел в Сингапур из Канады, где принял участие в саммите G7.

"Я с нетерпением жду встречи с ним и чувствую, что это уникальная возможность не будет упущена!", - написал Трамп ранее в Twitter.

Напомним, сегодня ранее Ким Чен Ын прибыл на разговор с Трампом в Сингапур.

Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балейкришнан поприветствовал северокорейского лидера по прибытию в страну.