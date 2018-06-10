Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Путин о возвращении в G8: Россия из нее и не выходила

Путин о возвращении в G8: Россия из нее и не выходила

Путин о возвращении в G8: Россия из нее и не выходила
Владимир Путин / Фото: пресс-служба Кремля

Российский президент ждет лидеров стран "Большой семерки" Москве

10.06.18 357
100

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не выходила из "Большой восьмерки" и ждет лидеров остальных семерых стран в Москве. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Циндао по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает Интерфакс-Украина.

"Что касается возврата России в "семерку", "восьмерку" - мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть у нас, в Москве", - сказал президент РФ.

При этом Путин заявил, что по паритету покупательной способности, согласно данным МВФ, страны ШОС "уже больше, чем страны "семерки".

"Если в расчете на душу населения, что называется, семерочные страны побогаче, но объем экономики в странах ШОС больше. Ну и количество населения, конечно, больше намного - половина населения Земного шара", - отметил Путин.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на заседании G7 в Канаде, которое началось 8 июня.

Впоследствии новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал призыв Трампа о возврате России в G7.

При этом после этих заявления пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия в большей степени видит перспективы в других форматах, нежели в G8.

Россию исключили из состава Большой восьмерки в 2014 году после аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе. 

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Говорить об обмене заключенными с Украиной пока преждевременно, - ПутинТрамп настаивает на возвращении России в "Большую восьмерку"В российском МВД отрицают уничтожение учетных карточек репрессированных в СССР
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 56259
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 6110
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 6960
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9627
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 18757
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 21367
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 14407
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 15550
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 12841
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10837
  1. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 13867 / 27799
  2. В самолете, который разбился в Польше, находился народный депутат-"радикал" Юрий Чижмарь 5662 / 5901
  3. Порошенко из прошлого. Как "король-гражданин" оказался "королём-буржуа" и потерял всё 3655 / 3803
  4. Раздайте патроны. Хватит ли Украине боеприпасов для ведения войны 3598 / 3997
  5. Собственникам квартир могут позволить отказываться от отопления 2465 / 2892
  6. Ученые нашли причину самой смертоносной эпидемии в истории 2273 / 2605
  7. Мы теряем Одессу по сценарию Донбасса, - Игорь Луценко 2157 / 8700
  8. Служба внешней разведки закупит 2 360 шоколадок Roshen 1734 / 1952
  9. В танковом турнире НАТО Украина заняла последнее место 1565 / 1843
  10. Завтра украинцы засушатся и зажарятся 1282 / 1363
  1. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 43 / 27799
  2. Порошенко из прошлого. Как "король-гражданин" оказался "королём-буржуа" и потерял всё 22 / 3803
  3. Служба внешней разведки закупит 2 360 шоколадок Roshen 10 / 1952
  4. Собственникам квартир могут позволить отказываться от отопления 9 / 2892
  5. Раздайте патроны. Хватит ли Украине боеприпасов для ведения войны 9 / 3997
  6. Введение в действие норм закона о ЖКХ в Украине официально отложено 7 / 1493
  7. Страны "Большой семерки" создадут подразделение быстрого реагирования на внешние угрозы 6 / 382
  8. Казус Линчевского. Зачем заместитель министра здравоохранения открыл ящик Пандоры 5 / 966
  9. Компартия Украины и Партия Регионов официально продолжают деятельность 5 / 454
  10. Спасибо, что делали нам больно. Чем запомнилась Кира Муратова 4 / 2130
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.