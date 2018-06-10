Путин о возвращении в G8: Россия из нее и не выходила

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не выходила из "Большой восьмерки" и ждет лидеров остальных семерых стран в Москве. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Циндао по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает Интерфакс-Украина.

"Что касается возврата России в "семерку", "восьмерку" - мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть у нас, в Москве", - сказал президент РФ.

При этом Путин заявил, что по паритету покупательной способности, согласно данным МВФ, страны ШОС "уже больше, чем страны "семерки".

"Если в расчете на душу населения, что называется, семерочные страны побогаче, но объем экономики в странах ШОС больше. Ну и количество населения, конечно, больше намного - половина населения Земного шара", - отметил Путин.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на заседании G7 в Канаде, которое началось 8 июня.

Впоследствии новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал призыв Трампа о возврате России в G7.

При этом после этих заявления пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия в большей степени видит перспективы в других форматах, нежели в G8.

Россию исключили из состава Большой восьмерки в 2014 году после аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.