Сурков остался помощником Путина

Владимир Путин назначил новую президентскую администрацию. Соответствующие указы обнародованы на сайте Кремля.
Пост главы администрации президента РФ сохранил за собой Антон Вайно. Дмитрий Песков остался замглавы президентской администрации и пресс-секретарем Путина.
Также на пост помощника президента переназначенВладислав Сурков.
Напомним, в этом году выборы российского президента прошли 18 марта - в день, когда Совет Федерации РФ утвердил аннексию Крыма в 2014 году.
23 марта Центризбирком России признал Путина победителем президентских выборов. За него проголосовали 56 миллионов россиян.
7 мая в Большом Кремлевском дворце состоялась церемония инаугурации Владимира Путина в должность президента РФ на следующий шестилетний срок.
СМИ сообщали, что помощник президента РФ Владислав Сурков, отвечающий за украинское направление и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, может покинуть свой пост по итогам перестановок в администрации президента. Ему на замену пророчили полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, который назначения в администрацию президента так и не получил.