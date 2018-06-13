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Сурков остался помощником Путина

Сурков остался помощником Путина
Владислав Сурков / Фото: yuga.ru

Свои посты сохранили глава президентской администрации Антон Вайно и пресс-секретарь Дмитрий Песков

13.06.18 186
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Владимир Путин назначил новую президентскую администрацию. Соответствующие указы обнародованы на сайте Кремля.

Пост главы администрации президента РФ сохранил за собой Антон Вайно. Дмитрий Песков остался замглавы президентской администрации и пресс-секретарем Путина.

Также на пост помощника президента переназначенВладислав Сурков.

Напомним, в этом году выборы российского президента прошли 18 марта - в день, когда Совет Федерации РФ утвердил аннексию Крыма в 2014 году.

23 марта Центризбирком России признал Путина победителем президентских выборов. За него проголосовали 56 миллионов россиян. 

7 мая в Большом Кремлевском дворце состоялась церемония инаугурации Владимира Путина в должность президента РФ на следующий шестилетний срок.

СМИ сообщали, что помощник президента РФ Владислав Сурков, отвечающий за украинское направление и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, может покинуть свой пост по итогам перестановок в администрации президента. Ему на замену пророчили полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, который назначения в администрацию президента так и не получил.

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