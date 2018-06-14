Турецкие солдаты продвинулись почти на 30 км вглубь Ирака

Турецкая армия в рамках военной операции против курдов продвинулась на 25-28 км вглубь Ирака.

Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.



"Министр сравнил базы террористов на севере Ирака с ульем, подчеркнув, что ВС Турции в силах полностью уничтожить объекты PKK в иракских районах Хакурк, Авашин-Басъян, Зап и Метина", – говорится в сообщении.



По словам Сойлу, руководство курдов долгие годы размещается в районе горы Кандил на севере Ирака.

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"Именно в районе этой горы на севере Ирака находится основной штаб PKK (Рабочей партии Курдистана – ред.). Если мы не уничтожим террористов на севере Ирака, то не сможем обеспечить полную безопасность востока и юго-востока Турции. Жители этих провинций страны чувствуют на себе постоянную угрозу террористов", – сказал глава турецкого ведомства.



Отметим, что 11 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции против иракских курдов в районах Кандил и Синджар. Кстати, еще в марте Эрдоган заявил, что его войска начали наземное наступление в районе города Синджар на северо-западе Ирака.