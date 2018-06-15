Французы считают Трампа "агрессивным опасным расистом"

Об этом свидетельствуют данные соцопроса

Большинство жителей Франции не питают добрых чувств к президенту США Дональду Трампу. Его считают агрессивным и опасным человеком, говорится в результатах опроса, проведенного Le Figaro.

71% респондентов заявили, что негативно оценивают американского президента и его деятельность.

86% опрошенных назвали Трампа "агрессивным" человеком. Около 80% французов посчитали президента США "расистом", а 81% респондентов - "опасным".

Помимо прочего, участникам опроса предложили оценить недавний саммит, в котором принял участие Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын. 70% респондентов назвали эту встречу "пиар-ходом", результаты которого не смогут впоследствии привести к установлению мира в регионе.

Опрос проводился 13-14 июня, в нем приняли участие более 1 тыс. французов.

Напомним, Дональд Трамп умеет отвечать на обидные комментарии в свой адрес. На днях американский президент оскорбил актера Роберта Де Ниро, заявив что у него "очень низкий IQ". Такая реакция стала ответом на выступление Роберта Де Ниро на церемонии вручения премии Тони, в котором он буквально послал Дональда Трампа матом.