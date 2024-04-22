В РФ впервые вынесли приговор из-за участия в уличном опросе о войне (видео)

Юрий Коховец частично признал свою вину, однако не согласился с обвинениями в политической ненависти. Вместе с тем он заявил, что не намерен обжаловать приговор и рад, что уже все закончилось.

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Останкинский районный суд Москвы приговорил жителя столицы Юрия Коховца к 5 годам принудительных работ из-за его участия еще летом 2022 года в уличном опросе "Радио Свобода", связанном с войной в Украине. Об этом сообщает 22 апреля корреспондент телеграм-канала "Осторожно, новости" непосредственно из зала суда.

Суд признал Коховца виновным в распространении фейков о российской армии (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ) по мотивам политической ненависти или вражды. Обвиняемый частично признал свою вину, однако не согласился с обвинениями в политической ненависти. Кроме того, Коховцу запретили публиковать посты в интернете в течение четырех лет.

Сторона обвинения просила присудить Коховцу 5,5 лет общего режима, но суд заменил наказание принудительными работами с удержанием 10% заработка. Кроме того, прокурор попросил взять Коховца под стражу прямо в зале суда, вместе с тем до этого обвиняемый находился под подпиской о невыезде. В последнем слове он попросил дать ему штраф.

Вместе с тем сторона защиты указала, что ее подзащитный не испытывал никакой политической ненависти, а просто высказал свое мнение. При этом лингвистическая экспертиза, по мнению адвоката, была проведена с грубейшими нарушениями, причем негосударственными экспертами — учительницей математики Натальей Крюковой и переводчиком Александром Тарасовым. Однако провести еще одну экспертизу суд отказался. В то же время адвокат обратила внимание, что эти эксперты обнаружили в высказываниях Коховца элементы ненависти и вражды, и именно они выступали экспертами в деле по ликвидации Центра защиты прав человека "Мемориал" и его сопредседателя Олега Орлова.

Что известно о деле Юрия Коховца

В июле 2022 года русская служба "Радио Свобода", признанная в России иноагентом, проводила уличный опрос о боевых действиях российской армии в Украине, в том числе в Буче. Юрий Коховец, который согласился ответить на вопросы журналистов, упомянул, что войну развязало российское правительство, что российская армия бомбит мирные населенные пункты, в частности торговые центры, а в Буче, например, без причин российские военные расстреливали мирных граждан.

Позже спецслужбы опознали участвовавшего в опросе 37-летнего техника-дезинсектора Коховца по видео и задержали его в марте 2023 года. Полиция удерживала подозреваемого почти два дня, после чего выпустила под подписку о невыезде. Кроме того, его оштрафовали на 500 рублей по административной статье за хулиганство. Одновременно в суде Коховец указал, что в разговоре с журналистами он просто выразил свое мнение, пользуясь конституционным правом на свободу слова.

"Мне 39 лет, у меня все впереди", — заявил Коховец после суда и сказал, что не намерен обжаловать приговор. Он подчеркнул, что рад окончанию этого этапа жизни.

По информации телеграм-канала "Осторожно, новости" русская служба "Радио Свобода" не комментировала это уголовное дело, и долгое время после его возбуждения не блюрила (замазывала) лица респондентов на стрит-интервью.

Как подчеркнули в телеграм-канале, дело Коховца — не единственное слушание о фейках, которое возбудили после интервью "Радио Свобода". В феврале 2023 года в СИЗО отправили 18-летнего активиста Максима Лыпканя. Позже его перевели на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

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Напомним, Фокус писал, что 24 ноября 2023 года в России объявили в розыск руководителя проекта "Идите лесом", который помогал гражданам России избегать мобилизации в армию РФ.

Кроме того, ранее, в январе прошлого года в России объявили в розыск и внесли в список террористов и экстремистов украинскую ведущую Машу Ефросинину.