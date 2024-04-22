У РФ вперше ухвалили вирок через участь у вуличному опитуванні про війну (відео)

Юрій Коховець частково визнав свою провину, проте не погодився зі звинуваченнями в політичній ненависті. Водночас він заявив, що не має наміру оскаржувати вирок і радий, що вже все закінчилося.

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Останкінський районний суд Москви засудив жителя столиці РФ Юрія Коховця до 5 років примусових робіт через його участь ще влітку 2022 року у вуличному опитуванні "Радио Свобода", пов'язаному з війною в Україні. Про це повідомляє 22 квітня кореспондент телеграм-каналу "Осторожно, новости" безпосередньо із зали суду.

Суд визнав Коховця винним у поширенні фейків про російську армію (ч. 1 ст. 207.3 КК РФ) з мотивів політичної ненависті або ворожнечі. Обвинувачений частково визнав свою провину, проте не погодився зі звинуваченнями в політичній ненависті. Крім того, Коховцю заборонили публікувати пости в інтернеті протягом чотирьох років.

Сторона обвинувачення просила присудити Коховцю 5,5 роки загального режиму, але суд замінив покарання примусовими роботами з утриманням 10% заробітку. Крім того, прокурор попросив узяти Коховця під варту прямо в залі суду, водночас до цього обвинувачений перебував під підпискою про невиїзд. В останньому слові він попросив дати йому штраф.

Водночас сторона захисту вказала, що її підзахисний не відчував жодної політичної ненависті, а просто висловив свою думку. При цьому лінгвістична експертиза, на думку адвоката, була проведена з грубими порушеннями, причому недержавними експертами — вчителькою математики Наталією Крюковою і перекладачем Олександром Тарасовим. Однак провести ще одну експертизу суд відмовився. Водночас адвокатка звернула увагу, що ці експерти виявили у висловлюваннях Коховця елементи ненависті та ворожнечі, і саме вони виступали експертами у справі з ліквідації Центру захисту прав людини "Меморіал" та його співголови Олега Орлова.

Що відомо про справу Юрія Коховця

У липні 2022 року російська служба "Радіо Свобода", визнана в Росії іноагентом, проводила вуличне опитування про бойові дії російської армії в Україні, зокрема в Бучі. Юрій Коховець, який погодився відповісти на запитання журналістів, згадав, що війну розв'язав російський уряд, що російська армія бомбить мирні населені пункти, зокрема торгові центри, а в Бучі, наприклад, без причин російські військові розстрілювали мирних громадян.

Пізніше спецслужби впізнали 37-річного техніка-дезінсектора Коховця, який брав участь в опитуванні, за відео і затримали його в березні 2023 року. Поліція утримувала підозрюваного майже два дні, після чого випустила під підписку про невиїзд. Крім того, його оштрафували на 500 рублів за адміністративною статтею за хуліганство. Водночас у суді Коховець вказав, що в розмові з журналістами він просто висловив свою думку, користуючись конституційним правом на свободу слова.

"Мені 39 років, у мене все попереду", — заявив Коховець після суду і сказав, що не має наміру оскаржувати вирок. Він підкреслив, що радий закінченню цього етапу життя.

За інформацією телеграм-каналу "Осторожно, новости", російська служба "Радио Свобода" не коментувала цю кримінальну справу, і довгий час після її порушення не блюрила (замазувала) обличчя респондентів на стріт-інтерв'ю.

Як підкреслили в телеграм-каналі, справа Коховця — не єдине слухання про фейки, яке порушили після інтерв'ю "Радіо Свобода". У лютому 2023 року в СІЗО відправили 18-річного активіста Максима Липканя. Пізніше його перевели на примусове лікування в психіатричну лікарню.

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Нагадаємо, Фокус писав, що 24 листопада 2023 року в Росії оголосили в розшук керівника проєкту "Ідіть лісом", який допомагав громадянам Росії уникати мобілізації в армію РФ.

Крім того, раніше, в січні минулого року в Росії оголосили в розшук і внесли до списку терористів та екстремістів українську ведучу Машу Єфросиніну.