Меркель нужен срочный саммит лидеров стран ЕС

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила о необходимости срочной встречи с лидерами стран Евросоюза, которые вместе с ФРГ испытывают самую большую нагрузку из-за наплыва беженцев.
Об этом сообщает DW.
Меркель хочет встретиться с лидерами Греции, Италии и Австрии, Испании и балканских государств.
Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон назвал действия итальянского правительства, которое отказалось принимать судно со спасенными беженцами на борту, циничными и безответственными.
Саммит должен состояться до ежегодного саммита ЕС, проведение которого запланировано с 28 по 29 июня.
Напомним, Меркель раскритиковала благотворительную организацию, отказавшуюся кормить мигрантов.