В Китае впервые удалось заснять на видео илийскую пищуху (Ili Pika) — редчайшего зверька из отряда зайцеобразных, которого прозвали "волшебным кроликом".

Об этом сообщает IFLScience.

Этот вид открыли только в 1983 году, подтвердили в 1985-м, а после этого не видели около 20 лет. На фото илийская пищуха впервые попала только в 2014 году, после чего в предположительных местах обитания зверька стали устанавливать видеоловушки. Когда он попал в объектив одной из них, видео было опубликовано в YouTube.

Эти кадры помогут ученым больше узнать о скрытном зайцеобразном, который встречается в природе реже, чем панды. Илийские пищухи водятся исключительно в горном Тянь-Шане в провинции Синьцзян на северо-западе Китая. Специалисты считают, что всего популяция илийских пищух составляет менее двух тысяч особей. Длина тела животного составляет примерно 20 сантиметров.

Напомним, экспедиция по изучению глубоководного биоразнообразия на дне Индийского океана возле южного части острова Ява обнаружила ряд ранее неизвестных подводных обителей.