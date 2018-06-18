Россия, вероятно, модернизировала бункер для хранения ядерного оружия в Калининградском анклаве. Об этом свидетельствуют опубликованные Федерацией американских ученых (ФАС) спутниковые снимки, пишет The Guardian.

На фото видно, что хранилище ядерного оружия за последние месяцы углубили и покрыли новой бетонной крышей.

"Оно (хранилище, - ред.) имеет все признаки типичных российских хранилищ ядерного оружия, - сказал Ханс Кристенсен, директор проекта ядерной информации в ФАС.

Существует большой внешний периметр многослойного ограждения. Вокруг бункеров также есть тройное ограждение. Это типичные черты всех других объектов хранения ядерного оружия, о которых мы знаем в России", - отметил Ханс Кристенсен, директор проекта ядерной информации ФАС.

По его данным, работа над бункером началась в 2016 году, а новая крыша была установлена в начале лета.

"За этим участком мы наблюдали в течение довольно долгого времени, и некоторые обновления тут происходили и в прошлом, но они были не таким драматическими, как сейчас. Это первый случай, когда один из ядерных бункеров был раскопан и, по-видимому, отремонтирован", - отметил Кристенсен.

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Он добавил, что спутниковые снимки не доказывают, что в Калининграде есть ядерное оружие, однако они показывают, что ядерное хранилище готово к использованию.

Источник: The Guardian

Напомним, в начале 2018 года Россия разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер", которые могут нести ядерный заряд, и намерена оставить их там на постоянной основе.