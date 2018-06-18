Глава Кабинета министров Кыргызстана Мухаммедкалый Абызгалиев в понедельник, 18 июня, извинился перед пострадавшими в результате наезда такси на пешеходов в Москве и пригласил их в гости на отдых и реабилитацию.

"В субботу, 16 июня, в центре города Москва наш соотечественник, гражданин Кыргызской Республики Чынгыз Анарбек уулу, совершил наезд на пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали несколько человек, в том числе футбольные болельщики. Это очень печально, но наезд был совершен неумышленно", — сказал он.

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"Случившееся не должно стать поводом для гонений и притеснений наших граждан, работающих на территории России. Это несчастный случай. Вместе с тем от имени правительства Кыргызской Республики прошу принести извинения пострадавшим в результате автонаезда и пригласить их на отдых и реабилитацию в Кыргызскую Республику. У нас прекрасные условия для восстановления здоровья и увлекательного отдыха. Мы готовы взять на себя все расходы по перелету и организации отдыха пострадавших", – подчеркнул глава правительства Кыргызской Республики.

Напомним, 16 июня возле Гостиного двора в Москве такси выехало на тротуар и сбило восемь человек, в числе которых были футбольные болельщики, граждане Мексики. Водитель - гражданин Киргизии признался, что после 20-часового рабочего дня из-за усталости перепутал педали: хотел нажать тормоз, чтобы пропустить кого-то вперед, а нажал газ.