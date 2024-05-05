Разлитое пиво вызвало транспортный коллапс в штате Висконсин (видео)

По данным полиции штата, алкоголь не стал причиной ДТП, не считая того, что сам стал жертвой.

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В четверг, 2 мая, полиция перекрыла автотрассу в штате Висконсин (США) и попросила водителей искать альтернативные пути проезда. Об этом полиция штата объявила в официальном аккаунте соцсети Х.

Причиной перекрытия шоссе и возникшего транспортного коллапса стало опрокидывание грузовика, из которого на автостраду разлилось такое количество пива, что оно сделало опасным движение по этому участку.

Фото: Twitter Фото: Twitter

На фотографиях, которое разместило в соцсети полиция Меномони-Фолс, видно, что большой грузовой автофургон лежит на боку, а из него выливается пиво Miller High Life.

Причины аварии расследуются, однако алкоголь не был фактором ДТП, не считая того, что сам стал жертвой. Водитель грузовика получил легкие травмы и больше никто не пострадал.

Напомним, Фокус 3 мая писал, что в США попал в аварию суперкар Porsche Carrera GT. Знаменитое коллекционное авто получило серьезные повреждения.

Кроме того, недавно в Германии молодой работник автосалона разбил коллекционный суперкар Ferrari F40 за $3 миллиона.