Сурки воруют флаги с могил ветеранов на американских кладбищах

В городе Адамс (штат Массачусетс) с могил ветеранов пропали десятки флагов.
Жители обратились в полицию, чтобы найти вандалов, но вскоре выяснилось, что похитителями были сурки, сообщает abc13 News.
Их тут же вернули на место волонтеры, но меньше чем через сутки флаги вновь исчезли.
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Кто-то из свидетелей сообщил, что видел в окрестностях зверька с американским флагом.
Другие вспомнили, как в 2012-м в Гудзоне произошла похожая история — могилы грабили сурки, которых удалось снять на камеру.
Напомним, в одесском дельфинарии прямо во время шоу родился дельфиненок.