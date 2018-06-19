Сурки воруют флаги с могил ветеранов на американских кладбищах

Флаги вернули на место, но меньше чем через сутки они вновь исчезли

В городе Адамс (штат Массачусетс) с могил ветеранов пропали десятки флагов.

Жители обратились в полицию, чтобы найти вандалов, но вскоре выяснилось, что похитителями были сурки, сообщает abc13 News.

Их тут же вернули на место волонтеры, но меньше чем через сутки флаги вновь исчезли.

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Кто-то из свидетелей сообщил, что видел в окрестностях зверька с американским флагом.

Другие вспомнили, как в 2012-м в Гудзоне произошла похожая история — могилы грабили сурки, которых удалось снять на камеру.

Напомним, в одесском дельфинарии прямо во время шоу родился дельфиненок.