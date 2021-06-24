Горсовет Чернигова призвали поднять в городе национальный белорусский флаг. Мэр обещал подумать

Городской голова сказал, что поскольку речь идет не о частном дворе, а публичном пространстве, то "вопрос надо изучить".

Городского голову и депутатов горсовета Чернигова призвали поднять в центре города флаг оппозиции (бело-красно-белый, называемый также национальным флагом) Беларуси в знак солидарности с гражданским обществом страны.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

С такой просьбой обратился журналист из белорусского Гомеля Сергей Ляпин во время заседания сессии городского совета, передало агентство УНИАН.

Ляпин также сказал, что он несколько месяцев живет в Чернигове, поскольку "здесь значительно безопаснее".

Он рассказал, что бело-красно-белый флаг преследуется в Беларуси. Даже сочетание таких цветов в одежде может стать основанием для задержания человека силовиками. "Граждан отправляют за решетку за носки, зонтики и коробки от телевизоров с таким сочетанием цветов", — сообщил журналист из Гомеля. Он попросил поднять в Чернигове бело-красно-белый флаг 27 июля, на День независимости Беларуси.

Городской голова Владислав Атрошенко ответил, что он предварительно не возражает, но "нужно посмотреть регламент". "Примем взвешенное решение, не хочу говорить ни "да", ни "нет", – заверил мэр.

Отметим, в конце марта исполнился год гомельскому сайту "Флагшток". Его создатели: супруги Сергей Ляпин и Мария Булавинская, планировали писать о градостроительных проблемах – качественно и разнообразно. Но в Беларуси прошли выборы президента, вызвавшие протесты и репрессии. Журналисты не остались в стороне от происходящего в стране, за что поплатились вынужденной эмиграцией.

В конце 1980-х бело-красно-белый флаг стал неофициальным символом борьбы за государственную независимость Беларуси. 19 сентября 1991 года Верховный совет страны сделал этот флаг государственным. 14 мая 1995 года по инициативе президента Беларуси Александра Лукашенко в стране был проведен референдум, после которого государственным флагом стал флаг бывшей Белорусской ССР (с небольшими изменениями).

Напомним, новый пакет санкций Евросоюза в отношении Беларуси является вмешательством во внутренние дела и проявлением беззакония. Об этом заявила на брифинге официальный спикер МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, цель ограничительных мер состоит в том, чтобы "намеренно обрушить уровень жизни простых граждан".

Ранее Фокус писал, что Россия и Запад нашли себе мальчика для битья. На Беларуси Запад проверяет то, что не может себе позволить сделать России, а Беларусь делает то, что не может себе позволить сделать Россия.