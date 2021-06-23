В Москве назвали "беззаконием" новые санкции ЕС против Беларуси

Новые ограничения должны заработать уже завтра, 24 июня. Они затронут четыре сектора белорусской экономики.

Новый пакет санкций Евросоюза в отношении Беларуси является вмешательством во внутренние дела и проявлением беззакония. Об этом заявила на брифинге официальный спикер МИД РФ Мария Захарова.

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По ее словам, цель ограничительных мер состоит в том, чтобы "намеренно обрушить уровень жизни простых граждан".

Спикер российского МИДа сказала о согласии с комментарием МИДа Беларуси, где считают, что установление санкций "граничит с объявлением экономической войны".

"Про права человека здесь нечего говорить, здесь нет не то чтобы заботы, а нет понимания истинных прав человека", – считает Захарова.

Она также заявила, что Россия не оставит без "соразмерного ответа" включение в новый пакет санкций против Беларуси граждан РФ.

Между тем, 23 июня постоянные представители ЕС согласовали секторальные экономические санкции против Беларуси. Санкции будут введены в отношении белорусского финансового, нефтяного, табачного секторов, а также в отношении производства хлористого калия.

Окончательное решение об их введении примут 24 июня на саммите лидеров ЕС. "Решения о санкциях Европейского союза в отношении Беларуси фактически уже приняты, они находятся в процессе выполнения, и лидеры стран ЕС на саммите не будут обсуждать дополнительные меры в отношении Минска", – заявил журналистам высокопоставленный чиновник ЕС. Он подчеркнул, что со стороны Европейского совета не требуется дополнительных политических директив по санкциям против режима Александра Лукашенко. На встрече лидеров 27 стран "будет только подтверждено, что сделано и что предстоит сделать на следующих этапах".

Ранее на этой неделе в четвертый пакет санкций по Беларуси за нарушение прав человека внесли 78 белорусских физических лиц и восемь организаций. Таким образом, в общей сложности под санкциями, введенными ЕС, теперь находятся 166 физлиц и 15 организаций.

Фокус сообщал, что в ЕС согласовали новые санкции против Беларуси. По данным СМИ, представители Евросоюза предварительно одобрили запрет на экспорт в Беларусь любого телекоммуникационного оборудования, которое может быть использовано для шпионажа, и на импорт калийных удобрений, более жесткое эмбарго на поставки оружия, включая охотничьи ружья, и ограничения на закупку табачных изделий с нефтепродуктами.