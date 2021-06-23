У Москві назвали "беззаконням" нові санкції ЄС проти Білорусі

Нові обмеження повинні запрацювати вже завтра, 24 червня. Вони торкнуться чотирьох секторів білоруської економіки.

Новий пакет санкцій Євросоюзу щодо Білорусі є втручанням у внутрішні справи і проявом беззаконня. Про це заявила на брифінгу офіційна речниця МЗС РФ Марія Захарова.

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За її словами, мета обмежувальних заходів полягає в тому, щоб "навмисно обрушити рівень життя простих громадян".

Спікерка російського МЗС сказала про згоду з коментарем МЗС Білорусі, де вважають, що встановлення санкцій "межує з оголошенням економічної війни".

"Про права людини тут нічого говорити, тут немає не те щоб турботи, а немає розуміння істинних прав людини", — вважає Захарова.

Вона також заявила, що Росія не залишить без "відповідної відповіді" включення в новий пакет санкцій проти Білорусі громадян РФ.

Тим часом 23 червня постійні представники ЄС узгодили секторальні економічні санкції проти Білорусі. Санкції будуть введені щодо білоруського фінансового, нафтового, тютюнового секторів, а також щодо виробництва хлористого калію.

Остаточне рішення щодо їх запровадження приймуть 24 червня на саміті лідерів ЄС. "Рішення про санкції Європейського союзу щодо Білорусі фактично вже прийняті, вони в процесі виконання, і лідери країн ЄС на саміті не будуть обговорювати додаткові заходи щодо Мінська", — заявив журналістам високопоставлений чиновник ЄС. Він підкреслив, що з боку Європейської ради не потрібно додаткових політичних директив щодо санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. На зустрічі лідерів 27 країн "буде тільки підтверджено, що зроблено і що належить зробити на наступних етапах".

Раніше на цьому тижні в четвертий пакет санкцій по Білорусі за порушення прав людини внесли 78 білоруських фізичних осіб і вісім організацій. Таким чином, у цілому під санкціями, введеними ЄС, наразі 166 фізосіб і 15 організацій.

Фокус повідомляв, що в ЄС узгодили нові санкції проти Білорусі. За даними ЗМІ, представники Євросоюзу попередньо схвалили заборону на експорт до Білорусі будь-якого телекомунікаційного обладнання, яке може бути використане для шпигунства, і на імпорт калійних добрив, більш жорстке ембарго на постачання зброї, включаючи мисливські рушниці, і обмеження на закупівлю тютюнових виробів з нафтопродуктами.