ЄС введе "болючі" санкції проти Білорусі: по яким галузям вдарять обмеження

За словами глави дипломатії Євросоюзу, нові обмеження повинні змусити президента Білорусі припинити переслідування опозиції.

Країни Європейського Союзу готують новий пакет санкцій, які вдарять по галузям економіки Білорусі, пов'язаними з експортом.

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Про це пише Голос Америки.

У понеділок, 21 червня, в Люксембурзі проходило засідання глав МЗС ЄС, на якому обговорювали чергові обмеження проти режиму Олександра Лукашенка.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель попередив, що на засіданні обговорювалося введення додаткових санкцій відносно 86 осіб або відомств Білорусі. Європейський чиновник прямо не назвав, які саме ЄС введе нові економічні санкції, але додав, що вони вдарять по галузях білоруської економіки, які прямо пов'язані з експортом.

"А потім ми обговоримо набір економічних санкцій, які будуть представлені на розгляд наступної зустрічі Європейської ради (засідання глав держав і урядів 24 червня), і в разі політичного узгодження вони будуть затверджені пізніше. І вони будуть дуже болючими для економіки Білорусі", — підкреслив Жозеп Боррель.

У тому випадку, якщо Брюссель затвердить новий пакет санкцій, то ЄС, на думку експертів, заборонить європейським банкам надавати позики та інвестиційні послуги Білорусі.

Також Євросоюз розглядає можливість введення обмежень на закупівлю з Білорусі нафти і нафтопродуктів, а також поташу — сировини для сільськогосподарських добрив. Це буде серйозним ударом для білоруської економіки, оскільки тільки в минулому році Брюссель закупив у Мінська хімічних речовин і нафтопродуктів більш ніж на 2 млрд євро.

Раніше Фокус повідомляв, що в ЄС узгодили нові санкції проти Білорусі. За даними ЗМІ, представники Євросоюзу попередньо схвалили заборону на експорт до Білорусі будь-якого телекомунікаційного обладнання, яке може бути використане для шпигунства, і на імпорт калійних добрив, більш жорстке ембарго на поставки зброї, включаючи мисливські рушниці, і обмеження на закупівлю тютюнових виробів з нафтопродуктами.

Також Фокус розповідав, що нові санкції ЄС торкнуться 71 людини і 7 організацій. Під обмеження, за даними журналістів, потраплять судді і прокурори, які брали участь у винесенні вироків учасникам протесту, члени парламенту, уряду і правоохоронних органів, а також наближені до влади бізнесмени.