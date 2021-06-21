ЕС введет "болезненные" санкции против Беларуси: по каким отраслям ударят ограничения

По словам главы дипломатии Евросоюза, новые ограничения должны заставить президента Беларуси прекратить преследование оппозиции.

Страны Европейского Союза готовят новый пакет санкций, которые ударят по отраслям экономики Беларуси, связанными с экспортом.

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Об этом пишет Голос Америки.

В понедельник, 21 июня, в Люксембурге проходило заседание глав МИД ЕС, на котором обсуждали очередные ограничения против режима Александра Лукашенко.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предупредил, что на заседании обсуждалось введение дополнительных санкций относительно 86 персон или ведомств Беларуси. Европейский чиновник прямо не назвал, какие именно ЕС введет новые экономические санкции, но добавил, что они ударят по отраслям белорусской экономики, которые прямо связаны с экспортом.

"А потом мы обсудим набор экономических санкций, которые будут представлены на рассмотрение следующей встрече Европейского совета (заседание глав государств и правительств 24 июня), и в случае политического согласования они будут утверждены позже. И они будут очень болезненные для экономики Беларуси", — подчеркнул Жозеп Боррель.

В том случае, если Брюссель утвердит новый пакет санкций, то ЕС, по мнению экспертов, запретит европейским банкам предоставлять займы и инвестиционные услуги Беларуси.

Также Евросоюз рассматривает возможность введения ограничений на закупку из Беларуси нефти и нефтепродуктов, а также поташа — сырья для сельскохозяйственных удобрений. Это будет серьезным ударом для белорусской экономики, поскольку только в прошлом году Брюссель закупил у Минска химических веществ и нефтепродуктов более чем на 2 млрд евро.

Ранее Фокус сообщал, что в ЕС согласовали новые санкции против Беларуси. По данным СМИ, представители Евросоюза предварительно одобрили запрет на экспорт в Беларусь любого телекоммуникационного оборудования, которое может быть использовано для шпионажа, и на импорт калийных удобрений, более жесткое эмбарго на поставки оружия, включая охотничьи ружья, и ограничения на закупку табачных изделий с нефтепродуктами.

Также Фокус рассказывал, что новые санкции ЕС коснутся 71 человека и 7 организаций. Под ограничения, по данным журналистов, попадут судьи и прокуроры, которые участвовали в вынесении приговоров протестующим, члены парламента, правительства и правоохранительных органов, а также приближенные к властям бизнесмены.