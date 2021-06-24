Міськрада Чернігова закликала підняти в місті національний білоруський прапор. Мер обіцяв подумати

Міський голова сказав, що оскільки мова йде не про приватне подвір'я, а публічний простір, то "питання треба вивчити".

Міського голову і депутатів міськради Чернігова закликали підняти в центрі міста прапор опозиції (біло-червоно-білий, званий також національним прапором) Білорусі на знак солідарності з громадянським суспільством країни.

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З таким проханням звернувся журналіст з білоруського Гомеля Сергій Ляпін під час засідання сесії міської ради, передало агентство УНІАН.

Ляпін також сказав, що він кілька місяців живе в Чернігові, оскільки "тут значно безпечніше".

Він розповів, що біло-червоно-білий прапор переслідується в Білорусі. Навіть поєднання таких кольорів в одязі може стати підставою для затримання людини силовиками. "Громадян відправляють за ґрати за шкарпетки, парасольки і коробки від телевізорів з таким поєднанням кольорів", — повідомив журналіст з Гомеля. Він попросив підняти в Чернігові біло-червоно-білий прапор 27 липня, на День незалежності Білорусі.

Міський голова Владислав Атрошенко відповів, що він попередньо не заперечує, але "треба подивитися регламент". "Приймемо зважене рішення, не хочу говорити ні "так", ні "ні", — запевнив мер.

Зазначимо, у кінці березня виповнився рік Гомельському сайту "Флагшток". Його творці, подружжя Сергій Ляпін і Марія Булавинська, планували писати про містобудівні проблеми — якісно і різноманітно. Але в Білорусі пройшли вибори президента, що викликали протести і репресії. Журналісти не залишилися в стороні від того, що відбувається в країні, за що поплатилися вимушеною еміграцією.

У кінці 1980-х біло-червоно-білий прапор став неофіційним символом боротьби за державну незалежність Білорусі. 19 вересня 1991 року Верховна рада країни зробила цей прапор державним. 14 травня 1995 року за ініціативою президента Білорусі Олександра Лукашенка в країні був проведений референдум, після якого державним прапором став прапор колишньої Білоруської РСР (з невеликими змінами).

Нагадаємо, новий пакет санкцій Євросоюзу щодо Білорусі є втручанням у внутрішні справи і проявом беззаконня. Про це заявила на брифінгу офіційна речниця МЗС РФ Марія Захарова. За її словами, мета обмежувальних заходів полягає в тому, щоб "навмисно обрушити рівень життя простих громадян".

Раніше Фокус писав, що Росія і Захід знайшли собі хлопчика для биття. На Білорусі Захід перевіряє те, чого не може собі дозволити зробити Росії, а Білорусь робить те, чого не може собі дозволити зробити Росія.