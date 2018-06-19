Новое правительство Италии хочет депортировать ромов

Итальянские власти собираются провести так называемую "перепись" ромов, после чего депортировать тех из них, кто находиться в стране нелегально. Об этом заявил глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини, представляющий в правительстве правую "Лигу Севера", передает Euronews.

По его словам, такие меры позволят положить конец "царящему в стране хаосу". Cогласно анонсированному плану, нелегальные поселения ромов будут ликвидированы, а их обитатели, не имеющие законных оснований для пребывания в стране, - депортированы.

"Я поручил министерству подготовить доклад о положении ромов, чтобы выяснить, кто они, сколько их. К сожалению, ромов с итальянским гражданством нам придется оставить, так как выдворить их мы не можем", - заявил Сальвини.

Действия министра вызвали резкую критику со стороны правозащитных групп и оппозиционных политиков, пишет Independent.

"Путь от переписи до концентрационного лагеря очень короткий. Сальвини, по-видимому, решил отпраздновать 80-ю годовщину расовых законов ", - отметил депутат от левоцентристской Демократической партии Кьяра Грибаудо, проводя параллель между эпохой Муссолини и инициативой нынешнего итальянского правительства.

"Министр внутренних дел, похоже, не знает, что перепись на основе этнической принадлежности не допускается законом", - отметил Карло Стасолла, глава правозащитной организации Associazione 21 Luglio, которая проводит кампании за права ромов.

Ранее новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини распорядился заблокировать порт для 629 беженцев. В итоге судно осталось в открытом море и вынуждено было отправиться в Испанию.