Литва верит в возможность нападения России

Но, по мнению президента страны, этого не случится при должной защите

Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что опасность вторжения России в Литву существует.

Об этом она заявила в интервью Spiegel Online.

"Опасность большая, если мы не будем постоянно защищаться. Если мы продемонстрируем, что можем и хотим защищаться, на нас никто не нападет", - убеждена глава Литвы.

К возможному нападению РФ надо быть готовыми "политически и технологически", считает президент.

"Российские войска на границе с Балтикой и Польшей в десять раз сильнее, чем войска НАТО. Но речь идет о большем, чем о цифрах. Речь идет об обязательствах и воле к защите. Если наши люди и наши партнеры поддерживают это, у нас нет оснований для того, чтобы нас оккупировали", - добавила Грибаускайте.

Она считает, что западные государства до сих пор являются наивными в своей оценке России.

"Только когда на них совершено нападение и они замечают, что Россия вмешивается в их интересы, шпионит за ними или манипулирует их выборами, они просыпаются", - добавила Грибаускайте.

Напомним, президент Литовской Республики Даля Грибаускайте заявила, что атомная электростанция в соседней с Литвой Беларуси может быть ядерной угрозой.