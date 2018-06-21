Британия обеспокоена возможностью встречи Трампа и Путина в июле, - СМИ

Властям Британии не нравится перспектива возможной встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, если она произойдет до саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе, и до поездки главы США в Великобританию. Об этом сообщает газета The Times.



"Неясно, состоится эта встреча до или после саммита НАТО и визита [Трампа] в Великобританию. Очевидно, что для нас было бы лучше, если бы она прошла после", - сказал источник в британском правительстве.

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Собеседник газеты отметил, что члены НАТО должны обсудить новые меры по сдерживанию "российской агрессии". "Все обеспокоены происходящим и боятся за будущее Альянса", - сказал источник. Встреча с Путиным может негативно повлиять на приверженность Трампа общим целям НАТО.



Отмечается, что сразу после саммита НАТО, 13 июля, Трамп отправится с официальным визитом в Великобританию.

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Как говорится в статье, наиболее вероятным местом встречи Путина и Трампа станет столица Австрии Вена, так как именно там находится штаб-квартира ОБСЕ, членами которой являются США и Россия.

Ранее Фокус сообщал, что Кремль ощущает дефицит инициативы и конкретики со стороны своих американских партнеров по вопросу организации встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Напомним, ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией сообщила, что Белый дом проводит предварительные переговоры о проведении возможной встречи Трампа и Путина. Якобы организация длится уже несколько месяцев без особенного прогресса.